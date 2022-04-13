https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-ukraynada-isteyen-herkese-kontrolsuzce-25-binden-fazla-silah-dagitildi-1055521113.html

Rusya: Ukrayna’da isteyen herkese kontrolsüzce 25 binden fazla silah dağıtıldı

Rusya: Ukrayna’da isteyen herkese kontrolsüzce 25 binden fazla silah dağıtıldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, bugün itibarıyla Ukrayna’da isteyen herkese kontrolsüzce 25 binden fazla silah dağıtılmış olduğunu, yasadışı... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T11:36+0300

2022-04-13T11:36+0300

2022-04-13T11:36+0300

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oleg sıromolotov

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Sputnik’e konuşan Sıromolotov, “(Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy 9 Mart’ta Ukrayna vatandaşlarının, yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin tamamının silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Bugün itibarıyla hiçbir kontrol olmaksızın 25 binden fazla silah dağıtılmış durumda. Bu silahlardan Kiev yönetiminin hapishanelerden salıverdiği suçlular da aldı” dedi.Ukrayna Başsavcılığı’na göre Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu başlamadan önce de 5 milyondan fazla silahın yasadışı dolaşımda olduğunu kaydeden Sıromolotov, bu durumun Avrupa ve Avrupa sınırları dışında aşırıcılık ve terör riskini artırdığını söyledi.‘Ukraynalı diplomatik temsilcilikler paralı asker alımlarıyla uğraşıyor’“Ukrayna’ya Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden yabancı asker akışıyla ilgili durum giderek daha da derinleşiyor” diyen Rus diplomat, paralı asker alımlarıyla Ukraynalı diplomatik temsilciliklerin de uğraştığını belirtti.Son bir buçuk ayda ABD’nin Ukrayna’ya 1.65 milyar dolar değerinde silah gönderdiğini de ekleyen Sıromolotov, militanların eylemlerini kontrol etmeyen Kiev’in bu mühimmatların güvenli bir şekilde depolanmasını önleyemeyeceğini, bu silahların daha sonra başka ülkelerde kara borsaya düşebileceğini vurguladı.Rusya’nın operasyonunun başlamasından bu yana daha fazla silah gönderildiğini belirten Sıromolotov, gönderilenler arasında Stinger ve Javelin füze sistemleri olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220413/canli--rusya-disisleri-bakanligi-ukraynadan-gelen-kimyasal-teror-tehdidi-gercek-1055516042.html

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