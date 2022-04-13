https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-yabanci-sirketlerin-ezici-cogunlugu-rus-pazarinda-kalmak-istiyor-1055523728.html

Rusya: Yabancı şirketlerin ezici çoğunluğu Rus pazarında kalmak istiyor

Rusya: Yabancı şirketlerin ezici çoğunluğu Rus pazarında kalmak istiyor

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, yabancı şirketlerin ezici çoğunluğunun Rusya pazarından çıkmak istemediklerini söyledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T12:37+0300

2022-04-13T12:37+0300

2022-04-13T12:38+0300

ukrayna krizi

rusya

andrey belousov

şirket

yaptırım

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde konuşan Belousov, yabancı şirketlerin temsilcileriyle görüşmeler yaptığını belirterek "Yabancı şirketlerin ezici çoğunluğu şu anda burada kalmak istiyor. Genel merkezleri tarafından alınan kararlara göre hareket ediyorlar. Genel merkezler ise ne evet ne hayır diyor. Olayların nasıl gelişeceğini bakacaklarını söylüyor" dedi."Çoğu şirket, şu anda işlerini askıya aldı (durdurdu), çalışanlara ücret ödemeye devam ediyorlar ancak aynı zamanda üretimi kısıyorlar" diye devam eden Belousov, "Ne olacağını bilmiyoruz. Şirketlerin bir anda kapılarına kilit vurup gitmelerine, insanların işsiz ve tüketicilerin ürünsüz kalmalarına müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-markalara-rus-daveti-1055519030.html

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rusya, andrey belousov, şirket, yaptırım