https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-yabanci-sirketlerin-ezici-cogunlugu-rus-pazarinda-kalmak-istiyor-1055523728.html
Rusya: Yabancı şirketlerin ezici çoğunluğu Rus pazarında kalmak istiyor
Rusya: Yabancı şirketlerin ezici çoğunluğu Rus pazarında kalmak istiyor
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, yabancı şirketlerin ezici çoğunluğunun Rusya pazarından çıkmak istemediklerini söyledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T12:37+0300
2022-04-13T12:37+0300
2022-04-13T12:38+0300
ukrayna krizi
rusya
andrey belousov
şirket
yaptırım
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde konuşan Belousov, yabancı şirketlerin temsilcileriyle görüşmeler yaptığını belirterek "Yabancı şirketlerin ezici çoğunluğu şu anda burada kalmak istiyor. Genel merkezleri tarafından alınan kararlara göre hareket ediyorlar. Genel merkezler ise ne evet ne hayır diyor. Olayların nasıl gelişeceğini bakacaklarını söylüyor" dedi."Çoğu şirket, şu anda işlerini askıya aldı (durdurdu), çalışanlara ücret ödemeye devam ediyorlar ancak aynı zamanda üretimi kısıyorlar" diye devam eden Belousov, "Ne olacağını bilmiyoruz. Şirketlerin bir anda kapılarına kilit vurup gitmelerine, insanların işsiz ve tüketicilerin ürünsüz kalmalarına müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-markalara-rus-daveti-1055519030.html
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rusya, andrey belousov, şirket, yaptırım
Rusya: Yabancı şirketlerin ezici çoğunluğu Rus pazarında kalmak istiyor
12:37 13.04.2022 (güncellendi: 12:38 13.04.2022) Abone ol
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, yabancı şirketlerin ezici çoğunluğunun Rusya pazarından çıkmak istemediklerini söyledi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde konuşan Belousov, yabancı şirketlerin temsilcileriyle görüşmeler yaptığını belirterek "Yabancı şirketlerin ezici çoğunluğu şu anda burada kalmak istiyor. Genel merkezleri tarafından alınan kararlara göre hareket ediyorlar. Genel merkezler ise ne evet ne hayır diyor. Olayların nasıl gelişeceğini bakacaklarını söylüyor" dedi.
"Çoğu şirket, şu anda işlerini askıya aldı (durdurdu), çalışanlara ücret ödemeye devam ediyorlar ancak aynı zamanda üretimi kısıyorlar" diye devam eden Belousov, "Ne olacağını bilmiyoruz. Şirketlerin bir anda kapılarına kilit vurup gitmelerine, insanların işsiz ve tüketicilerin ürünsüz kalmalarına müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.