https://tr.sputniknews.com/20220413/rusyanin-dis-borcu-son-13-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-1055537498.html

Rusya’nın dış borcu son 13 yılın en düşük seviyesine indi

Rusya’nın dış borcu son 13 yılın en düşük seviyesine indi

Rusya'nın dış borcu yılın ilk çeyreğinde 5.5 oranında azalarak 453 milyar 500 milyon dolara geriledi. Böylece, Rusya’nın dış borcu, son 13 yılın en düşük... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T19:14+0300

2022-04-13T19:14+0300

2022-04-13T19:13+0300

ekonomi

rusya

rusya merkez bankası

dolar

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Rusya Merkez Bankası’nın verdiği bilgiye göre, ülkenin dış borcu ilk çeyrekte 26 milyar 500 milyon dolar veya yüzde 5.5 oranında azalarak 453 milyar 500 milyon dolara geriledi. Bunun sonucunda, Rusya’nın dış borcu, son 13 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu. Dış borç, 1 Nisan 2009’da 445 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.Açıklamada, düşüşte en büyük etkenin, diğer sektörlerin dış borcundaki azalma olduğu kaydedildi.Bankacılık gibi özel sektörlerin dış borcu ilk çeyrekte 16 milyar 200 milyon dolar veya yüzde 4.2 azalarak 367 milyar 400 milyon dolara geriledi.Devlet kurumlarının ve Merkez Bankası’nın borçları da 10 milyar 300 milyon dolar veya yüzde 10.6 azalarak 86 milyar 100 milyon dolar oldu.

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