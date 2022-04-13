https://tr.sputniknews.com/20220413/saglik-bakani-koca-yogun-bakiminda-kovid-19-hastasi-olmayan-hastane-sayisi-804-1055520282.html

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımında Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 804

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımında Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 804

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki hastanelerde koronavirüs nedeniyle yatılı tedavi gören ve yoğun bakımda bulunan hasta sayısının büyük oranda... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T11:08+0300

2022-04-13T11:08+0300

2022-04-13T11:08+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

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Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.

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koronavirüs, fahrettin koca