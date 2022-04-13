https://tr.sputniknews.com/20220413/saglik-bakani-koca-yogun-bakiminda-kovid-19-hastasi-olmayan-hastane-sayisi-804-1055520282.html
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımında Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 804
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımında Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 804
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki hastanelerde koronavirüs nedeniyle yatılı tedavi gören ve yoğun bakımda bulunan hasta sayısının büyük oranda... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T11:08+0300
2022-04-13T11:08+0300
2022-04-13T11:08+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
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Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.
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koronavirüs, fahrettin koca
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımında Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 804
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki hastanelerde koronavirüs nedeniyle yatılı tedavi gören ve yoğun bakımda bulunan hasta sayısının büyük oranda azaldığını belirtti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.