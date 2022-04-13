https://tr.sputniknews.com/20220413/sevgilisini-beyzbol-sopasiyla-doven-sahis-ilk-durusmada-tahliye-oldu-1055523855.html

Sevgilisini beyzbol sopasıyla döven şahıs, ilk duruşmada tahliye edildi

Sevgilisini beyzbol sopasıyla döven şahıs, ilk duruşmada tahliye edildi

İzmir'de kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla dövüp, hakarette bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan Berk Öcalan, denetimli olarak... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T12:43+0300

2022-04-13T12:43+0300

2022-04-13T12:43+0300

türkiye

tahliye

izmir

kadına şiddet

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 24 Mart 2020'de yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'ya beyzbol sopasıyla saldırdı.Hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise gidip, şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.İlk celsede karar çıktıBerk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Karşıyaka 8'inci Asliye Mahkemesi'nde, geçen yıl 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.Zeynep Çetinkaya, daha önce açtığı dava sürerken, bu defa 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya "Gelmezsen ailene mahallene her yere. Yapmazsam adam değilim" diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti.Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın, görüntü veya sesleri kayda alarak özel hayatın gizliliğinin ihlali ve şantaj suçlarını işlediğinin altı çizildi.İddianamede Berk Öcalan'ın, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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tahliye, izmir, kadına şiddet