https://tr.sputniknews.com/20220413/sokak-kopeklerinden-kacan-cocuga-minibus-carpti-1055544267.html
Sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı
Sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken yola atlayan çocuğa minibüs çarptı. Çocuk, hafif şekilde yaralandı. Çocuğun kaçtığı ve kazanın meydana... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T23:34+0300
2022-04-13T23:34+0300
2022-04-13T23:52+0300
türkiye
tekirdağ
çorlu
sokak köpeği
trafik kazası
çocuk
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Olay, geçtiğimiz şubat ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İmar Sokak’ta sokak köpeklerinden korkup kaçan çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, “Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun” dediler.
türkiye
tekirdağ
çorlu
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tekirdağ, çorlu, sokak köpeği, trafik kazası, çocuk
Sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı
23:34 13.04.2022 (güncellendi: 23:52 13.04.2022) Abone ol
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken yola atlayan çocuğa minibüs çarptı. Çocuk, hafif şekilde yaralandı. Çocuğun kaçtığı ve kazanın meydana geldiği anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz şubat ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İmar Sokak’ta sokak köpeklerinden korkup kaçan çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.
Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, “Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun” dediler.