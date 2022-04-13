https://tr.sputniknews.com/20220413/sokak-kopeklerinden-kacan-cocuga-minibus-carpti-1055544267.html

Sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı

Sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken yola atlayan çocuğa minibüs çarptı. Çocuk, hafif şekilde yaralandı. Çocuğun kaçtığı ve kazanın meydana... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T23:34+0300

2022-04-13T23:34+0300

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türkiye

tekirdağ

çorlu

sokak köpeği

trafik kazası

çocuk

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Olay, geçtiğimiz şubat ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İmar Sokak’ta sokak köpeklerinden korkup kaçan çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, “Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun” dediler.

türkiye

tekirdağ

çorlu

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tekirdağ, çorlu, sokak köpeği, trafik kazası, çocuk