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Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, protestocuları görüşmeye çağırdı
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, protestocuları görüşmeye çağırdı
Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet etti. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T12:44+0300
2022-04-13T12:53+0300
dünya
sri lanka
protesto
mahinda rajapaksa
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Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ağabeyi Mahinda Rajapaksa, başkent Colombo'daki başkanlık ofisi önündeki protestocuların temsilcileriyle görüşmeye istekli olduğunu duyurdu. Rajapaksa'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal zorluklara ilişkin çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet ettiği belirtildi. Öte yandan, Rajapaksa, pazartesi günü verdiği demeçte, hükümetin ekonomik krizle başa çıkmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, protestoculara eylemlerine son verme çağrısından bulunmuştu. Rajapaksa, ekonomik krizden Kovid-19 salgınını sorumlu tutarken, insanların sokaklarda geçirdiği her dakikanın ülkeyi döviz girişinden mahrum bıraktığı uyarısı yapmıştı. Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor. Gelecek 12 ayda yaklaşık 7.3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat itibarıyla 2.31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/sri-lanka-basbakani-mahinda-rajapaksa-halktan-protestolari-durdurmasini-istedi-1055479189.html
https://tr.sputniknews.com/20220412/sri-lanka-temerrude-dustugunu-duyurdu-1055498621.html
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sri lanka, protesto, mahinda rajapaksa

Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, protestocuları görüşmeye çağırdı

12:44 13.04.2022 (güncellendi: 12:53 13.04.2022)
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARASri Lanka'da protestolar
Sri Lanka'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet etti.
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ağabeyi Mahinda Rajapaksa, başkent Colombo'daki başkanlık ofisi önündeki protestocuların temsilcileriyle görüşmeye istekli olduğunu duyurdu.
Rajapaksa'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal zorluklara ilişkin çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet ettiği belirtildi.
Öte yandan, Rajapaksa, pazartesi günü verdiği demeçte, hükümetin ekonomik krizle başa çıkmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, protestoculara eylemlerine son verme çağrısından bulunmuştu. Rajapaksa, ekonomik krizden Kovid-19 salgınını sorumlu tutarken, insanların sokaklarda geçirdiği her dakikanın ülkeyi döviz girişinden mahrum bıraktığı uyarısı yapmıştı.
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Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.
Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor. Gelecek 12 ayda yaklaşık 7.3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat itibarıyla 2.31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.
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