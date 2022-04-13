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SSCB ve Nazi Almanyası'nın dünya savaşındaki rollerinin eşleştirilmesine dair ceza yasası onaylandı
SSCB ve Nazi Almanyası'nın dünya savaşındaki rollerinin eşleştirilmesine dair ceza yasası onaylandı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, SSCB ve Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki rollerinin eşleştirilmesinin cezalandırılmasını öngören... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T18:13+0300
2022-04-13T18:12+0300
nazi almanyası
dünya
2. dünya savaşı
sscb
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Belgeye göre, Sovyetler Birliği yönetiminin, komuta kademesinin ve askeri personelinin amaçları, kararları ve eylemlerinin, Nazi Almanyası ve müttefiklerinin yönetiminin, komuta kademesinin ve askeri personelinin amaçları, kararları ve eylemleriyle eşleştirilmesi ve Sovyet halkının Üçüncü Reich'i yenmesi ve SSCB'nin Avrupa ülkelerinin kurtuluşundaki insani misyonunun belirleyici rolünün açıkca reddedilmesi suç olarak kabul edilecek.Söz konusu suçu işleyen vatandaşlar bin rubleden 2 bin rubleye kadar para cezası veya 15 güne kadar hapis cezası; devlet görevlileri 2 bin rubleden 4 rubleye kadar para cezası; tüzel kişiler ise 10 bin rubleden 50 bin rubleye kadar para cezasına çarptırılacak.Suçun tekrarı halinde ise cezalar şu şekilde olacak: Vatandaşlar 2 bin 500 rubleden 5 bin rubleye kadar para cezası veya 15 güne kadar hapis cezası; devlet görevlileri 5 bin rubleden 20 bin rubleye kadar para cezası veya 6 aydan 1 yıla kadar görevden uzaklaştırılma cezası; tüzel kişiler 50 bin rubleden 100 bin rubleye kadar para cezası veya faaliyetlerinin 90 güne kadar durdurulması cezası.
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nazi almanyası, 2. dünya savaşı, sscb

SSCB ve Nazi Almanyası'nın dünya savaşındaki rollerinin eşleştirilmesine dair ceza yasası onaylandı

18:13 13.04.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Federasyon Konseyi
Rusya Federasyon Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Sputnik
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, SSCB ve Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki rollerinin eşleştirilmesinin cezalandırılmasını öngören yasayı onayladı.
Belgeye göre, Sovyetler Birliği yönetiminin, komuta kademesinin ve askeri personelinin amaçları, kararları ve eylemlerinin, Nazi Almanyası ve müttefiklerinin yönetiminin, komuta kademesinin ve askeri personelinin amaçları, kararları ve eylemleriyle eşleştirilmesi ve Sovyet halkının Üçüncü Reich'i yenmesi ve SSCB'nin Avrupa ülkelerinin kurtuluşundaki insani misyonunun belirleyici rolünün açıkca reddedilmesi suç olarak kabul edilecek.
Söz konusu suçu işleyen vatandaşlar bin rubleden 2 bin rubleye kadar para cezası veya 15 güne kadar hapis cezası; devlet görevlileri 2 bin rubleden 4 rubleye kadar para cezası; tüzel kişiler ise 10 bin rubleden 50 bin rubleye kadar para cezasına çarptırılacak.
Suçun tekrarı halinde ise cezalar şu şekilde olacak: Vatandaşlar 2 bin 500 rubleden 5 bin rubleye kadar para cezası veya 15 güne kadar hapis cezası; devlet görevlileri 5 bin rubleden 20 bin rubleye kadar para cezası veya 6 aydan 1 yıla kadar görevden uzaklaştırılma cezası; tüzel kişiler 50 bin rubleden 100 bin rubleye kadar para cezası veya faaliyetlerinin 90 güne kadar durdurulması cezası.
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