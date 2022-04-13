https://tr.sputniknews.com/20220413/tff-cuneyt-cakir-icin-gelen-bir-teklif-var-1055528998.html

TFF: Cüneyt Çakır'a İsviçre'den gelen bir teklif var

TFF: Cüneyt Çakır'a İsviçre'den gelen bir teklif var

TFF Başkanvekili Düşmez, “Cüneyt Çakır için gelen bir teklif var. Ancak henüz karar konusunda yönetimde bir şey konuşmadık. Gelen bir şey var. Ancak MHK... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T14:45+0300

2022-04-13T14:45+0300

2022-04-13T14:53+0300

cüneyt çakır

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

isviçre

teklif

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, açıklamalarda bulundu.Yeni TFF başkanının kulüplerden gelse bile ’biz’ diyebilecek bir kişi olması gerektiğine dikkat çeken Ali Düşmez, "Türkiye’de futbol iklimi çok rüzgarlı, çok sıkıntılı. Bunu yadsıyamayız. Ülkede futbolun yeniden yapılanma süreci, barışın daha üst düzeye çıkması, futbolun sporun anlayışına uygun biçimde olması, içerde iyi yapılanma, dışarda Avrupa’da iyi temsil edebilmeyi sağlayabilecek, ’biz’ diyebilecek, kulüpçü bile olsa ’biz’ diyebilecek figürlere, insanlara ihtiyaç var" diye konuştu.‘Hakem konusunun kamuoyuyla daha açık buluşturulması gerektiğini düşünüyorum’Başkanvekili Düşmez, daha önce Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 13 Süper Lig hakeminin görevinden alınmasıyla ilgili de konuştu:‘Spor yasasının çıkmasında tüm spor kamuoyu hemfikir’Mecliste görüşülen yeni spor yasasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Düşmez, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Gelen bir şey var, ancak...’İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Cüneyt Çakır’a bir teklif geldiğini doğrulayan Ali Düşmez, "Böyle bir talep var. Ancak henüz karar konusunda yönetimde bir şey konuşmadık. Gelen bir şey var. Ancak MHK Başkanı’nın vereceği karara da yönetim kurulu uyacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220330/cuneyt-cakira-dunya-kupasi-sansi-1055169555.html

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cüneyt çakır, türkiye futbol federasyonu (tff), isviçre, teklif