https://tr.sputniknews.com/20220413/tunceli-valiligi-karakolda-iskence-baslikli-haberleri-yalanladi-1055515195.html

Tunceli Valiliği 'karakolda işkence' başlıklı haberleri yalanladı

Tunceli Valiliği 'karakolda işkence' başlıklı haberleri yalanladı

Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ile bir kısım basın ve yayın organlarında 'karakolda işkence' başlığıyla yayınlanan haberlerin asılsız olduğunu... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T03:54+0300

2022-04-13T03:54+0300

2022-04-13T03:59+0300

türkiye

tunceli

şiddet

karakol

işkence

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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 11 Mart tarihinde saat 23.30 sıralarında mesaileri sonrası sivil olarak il merkezindeki bir kafeteryaya giden üç emniyet görevlisi ile sayıca kalabalık bir grup arasında sözlü tartışma yaşandığı hatırlatıldı.Sözlü tartışmanın kafeterya dışına taşarak daha sonra arbedeye dönüştüğü belirtilen açıklamada, "Yaşanan olayda iki kamu görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanırken bir kamu görevlisinin de eli kırılmıştır. Kamu görevlileri olayla ilgili şikayetçi olmak üzere gittikleri Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğünden ifadeleri alındıktan sonra doktor raporu almak amacıyla hastaneye gitmek üzere çıktıkları esnada, binanın önünde olayın diğer tarafı grupla karşılaşmış ve iki grup arasında tekrar bir arbede yaşanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, yaşanan olayın orada bulunan görevlilerin müdahalesi ile sonlandırıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

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tunceli, şiddet, karakol, işkence