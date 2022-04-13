https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-amerikan-isadamlari-dernegi-eski-baskani-uyusturucu-kacakciligi-yaptigi-gerekcesiyle-1055518710.html
Türk-Amerikan İşadamları Derneği Eski Başkanı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
Türk-Amerikan İşadamları Derneği Eski Başkanı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
Kolombiya'dan 'kozmetik ürün' adı altında Türkiye’ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokain tespit edildi. İstanbul’da lüks plazadaki adrese... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T10:03+0300
2022-04-13T10:03+0300
2022-04-13T10:03+0300
türkiye
uyuşturucu
iş insanı
baskın
polis
tutuklama
kaçakçılık
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054900960_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_06ab2743bcfa9dbf54bf19948ff364f1.jpg
Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurt dışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde Süleyman Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Havalimanında 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde 62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edildi. Yapılan tespit üzerine durum, Türk makamlarıyla paylaşıldı.Kontrollü teslimat yapıldıİstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına aldı.Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirdi. Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürdü. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eşzamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına aldı.3 şüpheli tutuklandıUyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu belirlenen holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İş insanı Akat, kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220412/istanbulda-uyusturucu-operasyonunda-20-supheli-gozaltina-alindi-1055486673.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054900960_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ef0a5d74e0f811e4ec4808aad5179733.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uyuşturucu, iş insanı, baskın, polis, tutuklama, kaçakçılık, istanbul
Türk-Amerikan İşadamları Derneği Eski Başkanı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
Abone ol
Kolombiya'dan 'kozmetik ürün' adı altında Türkiye’ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokain tespit edildi. İstanbul’da lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcısı Türk-Amerikan İşadamları Derneği Eski Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat çıktı.
Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurt dışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine
göre Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde Süleyman Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük
İrtibat Bürosu tarafından şüpheli
olarak değerlendirildi. Havalimanında 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo
üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde 62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edildi. Yapılan tespit üzerine durum, Türk makamlarıyla paylaşıldı.
Kontrollü teslimat yapıldı
İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına aldı.
Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirdi. Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürdü. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eşzamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına aldı.
3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu belirlenen holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İş insanı Akat, kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.