https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-amerikan-isadamlari-dernegi-eski-baskani-uyusturucu-kacakciligi-yaptigi-gerekcesiyle-1055518710.html

Türk-Amerikan İşadamları Derneği Eski Başkanı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Türk-Amerikan İşadamları Derneği Eski Başkanı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Kolombiya'dan 'kozmetik ürün' adı altında Türkiye’ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokain tespit edildi. İstanbul’da lüks plazadaki adrese... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T10:03+0300

2022-04-13T10:03+0300

2022-04-13T10:03+0300

türkiye

uyuşturucu

iş insanı

baskın

polis

tutuklama

kaçakçılık

istanbul

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Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurt dışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde Süleyman Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Havalimanında 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde 62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edildi. Yapılan tespit üzerine durum, Türk makamlarıyla paylaşıldı.Kontrollü teslimat yapıldıİstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına aldı.Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirdi. Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürdü. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eşzamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına aldı.3 şüpheli tutuklandıUyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu belirlenen holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İş insanı Akat, kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220412/istanbulda-uyusturucu-operasyonunda-20-supheli-gozaltina-alindi-1055486673.html

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uyuşturucu, iş insanı, baskın, polis, tutuklama, kaçakçılık, istanbul