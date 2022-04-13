https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-markalara-rus-daveti-1055519030.html
Türk markalara Rus daveti
Türk markalara Rus daveti
Rusya, Batılı markaların yaptırım kararlarının ardından boşalan AVM mağazaları için aralarında Türkiye’nin de olduğu farklı ülkelerden şirketlerle görüşüyor... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T10:15+0300
2022-04-13T10:15+0300
2022-04-13T10:16+0300
türkiye
türkiye
rusya
avm
marka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/63/1041896375_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ac27fda80ca1127d1ceebd3aaf3e5a7a.jpg
Rusya’nın Ukrayna’ya özel operasyonu sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, perakendecileri harekete geçirdi. Geçen günlerde Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin (The Russian Council of Shopping Centres), Batılı şirketlerin yarattığı boşluğu Çin, Türkiye, Hindistan ve İran gibi ülkelerle kapatacaklarını açıklamasının ardından ilk temaslar da başladı.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Yatırımcı gruplar arayarak, boş kalan yerler için bizimle görüşme talep ediyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde Rusya’ya gitmeyi ve süreci detaylandırmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.Rusya'da 32 Türk marka varBMD verilerine göre, halihazırda Rusya’da 32 Türk markası faaliyet gösteriyor ve markaların toplam 655 mağazası ile 2 bin 500 satış noktası bulunuyor.Türk iş dünyasının bugüne kadar Rusya’da kazandığı deneyimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Öncel, “Şu an Rusya’da olmamız için herhangi bir risk yok, hâkim olduğumuz bir pazar. Ülkede halen devam eden ciddi bir harcama var. Batılı pek çok marka faaliyetlerini durdurdu ama mağazalar aslında dolu. Bu mağazaların yerine hangi koşullar altında Türk markalarını kabul edecekler, bunları bilmiyoruz. Daha önce Türk markalar Rusya’dan maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çıkmıştı. Yeni şartların önceki koşullardan daha olumlu olacağına inanıyorum” yorumunu yaptı. İlk adım Hintlilerden Rusya’nın rotasını çevirdiği ülkeler de görüşmeleri hızlandırmış durumda. Hintli markaların Rus firmalarla ilk anlaşmaları imzaladığı belirtilirken; Rus heyetlerinin franchise anlaşmaları yapmak, potansiyel ortaklarla tanışmak ve fabrika ziyaretleri yapmak için mayıs ayının ilk haftasında Hindistan’ı ziyaret edeceği belirtiliyor.Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde, her bir Hint markasının 1 milyon dolardan az olmayan anlaşmalar yapabileceği tahmin ediliyor. 253 marka tamamen çıkış yaptıYale School of Management’ın araştırmasına göre, operasyonun başladığı döneme kadar Rusya’da faaliyetlerini sürdüren en az 253 marka, ülkeden tamamen ayrılma kararı aldı. 323 marka ise operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. Ülkede, yeni yatırım kararı almayacaklarını duyuran şirket sayısı 96 olurken; 162 marka ise yaptırım konusunda bir adım atmayarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/63/1041896375_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_c834a4ef9929c930f046dd3c61460c57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, avm, marka
Türk markalara Rus daveti
10:15 13.04.2022 (güncellendi: 10:16 13.04.2022) Abone ol
Rusya, Batılı markaların yaptırım kararlarının ardından boşalan AVM mağazaları için aralarında Türkiye’nin de olduğu farklı ülkelerden şirketlerle görüşüyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Öncel, “Yatırımcı gruplar arayarak boş kalan yerler için bizimle görüşme talep ediyorlar. Rusya’ya giderek süreci detaylandırmayı planlıyoruz” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya özel operasyonu sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, perakendecileri harekete geçirdi. Geçen günlerde Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin (The Russian Council of Shopping Centres), Batılı şirketlerin yarattığı boşluğu Çin, Türkiye, Hindistan ve İran gibi ülkelerle kapatacaklarını açıklamasının ardından ilk temaslar da başladı.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Yatırımcı gruplar arayarak, boş kalan yerler için bizimle görüşme talep ediyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde Rusya’ya gitmeyi ve süreci detaylandırmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.
Rusya'da 32 Türk marka var
BMD verilerine göre, halihazırda Rusya’da 32 Türk markası faaliyet gösteriyor ve markaların toplam 655 mağazası ile 2 bin 500 satış noktası bulunuyor.
Türk iş dünyasının bugüne kadar Rusya’da kazandığı deneyimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Öncel, “Şu an Rusya’da olmamız için herhangi bir risk yok, hâkim olduğumuz bir pazar. Ülkede halen devam eden ciddi bir harcama var. Batılı pek çok marka faaliyetlerini durdurdu ama mağazalar aslında dolu. Bu mağazaların yerine hangi koşullar altında Türk markalarını kabul edecekler, bunları bilmiyoruz. Daha önce Türk markalar Rusya’dan maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çıkmıştı. Yeni şartların önceki koşullardan daha olumlu olacağına inanıyorum” yorumunu yaptı.
İlk adım Hintlilerden
Rusya’nın rotasını çevirdiği ülkeler de görüşmeleri hızlandırmış durumda. Hintli markaların Rus firmalarla ilk anlaşmaları imzaladığı belirtilirken; Rus heyetlerinin franchise anlaşmaları yapmak, potansiyel ortaklarla tanışmak ve fabrika ziyaretleri yapmak için mayıs ayının ilk haftasında Hindistan’ı ziyaret edeceği belirtiliyor.
Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde, her bir Hint markasının 1 milyon dolardan az olmayan anlaşmalar yapabileceği tahmin ediliyor.
253 marka tamamen çıkış yaptı
Yale School of Management’ın araştırmasına göre, operasyonun başladığı döneme kadar Rusya’da faaliyetlerini sürdüren en az 253 marka, ülkeden tamamen ayrılma kararı aldı. 323 marka ise operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. Ülkede, yeni yatırım kararı almayacaklarını duyuran şirket sayısı 96 olurken; 162 marka ise yaptırım konusunda bir adım atmayarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.