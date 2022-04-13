Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-markalara-rus-daveti-1055519030.html
Türk markalara Rus daveti
Türk markalara Rus daveti
Rusya, Batılı markaların yaptırım kararlarının ardından boşalan AVM mağazaları için aralarında Türkiye’nin de olduğu farklı ülkelerden şirketlerle görüşüyor... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T10:15+0300
2022-04-13T10:16+0300
türkiye
türkiye
rusya
avm
marka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/63/1041896375_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ac27fda80ca1127d1ceebd3aaf3e5a7a.jpg
Rusya’nın Ukrayna’ya özel operasyonu sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, perakendecileri harekete geçirdi. Geçen günlerde Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin (The Russian Council of Shopping Centres), Batılı şirketlerin yarattığı boşluğu Çin, Türkiye, Hindistan ve İran gibi ülkelerle kapatacaklarını açıklamasının ardından ilk temaslar da başladı.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Yatırımcı gruplar arayarak, boş kalan yerler için bizimle görüşme talep ediyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde Rusya’ya gitmeyi ve süreci detaylandırmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.Rusya'da 32 Türk marka varBMD verilerine göre, halihazırda Rusya’da 32 Türk markası faaliyet gösteriyor ve markaların toplam 655 mağazası ile 2 bin 500 satış noktası bulunuyor.Türk iş dünyasının bugüne kadar Rusya’da kazandığı deneyimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Öncel, “Şu an Rusya’da olmamız için herhangi bir risk yok, hâkim olduğumuz bir pazar. Ülkede halen devam eden ciddi bir harcama var. Batılı pek çok marka faaliyetlerini durdurdu ama mağazalar aslında dolu. Bu mağazaların yerine hangi koşullar altında Türk markalarını kabul edecekler, bunları bilmiyoruz. Daha önce Türk markalar Rusya’dan maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çıkmıştı. Yeni şartların önceki koşullardan daha olumlu olacağına inanıyorum” yorumunu yaptı. İlk adım Hintlilerden Rusya’nın rotasını çevirdiği ülkeler de görüşmeleri hızlandırmış durumda. Hintli markaların Rus firmalarla ilk anlaşmaları imzaladığı belirtilirken; Rus heyetlerinin franchise anlaşmaları yapmak, potansiyel ortaklarla tanışmak ve fabrika ziyaretleri yapmak için mayıs ayının ilk haftasında Hindistan’ı ziyaret edeceği belirtiliyor.Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde, her bir Hint markasının 1 milyon dolardan az olmayan anlaşmalar yapabileceği tahmin ediliyor. 253 marka tamamen çıkış yaptıYale School of Management’ın araştırmasına göre, operasyonun başladığı döneme kadar Rusya’da faaliyetlerini sürdüren en az 253 marka, ülkeden tamamen ayrılma kararı aldı. 323 marka ise operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. Ülkede, yeni yatırım kararı almayacaklarını duyuran şirket sayısı 96 olurken; 162 marka ise yaptırım konusunda bir adım atmayarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/63/1041896375_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_c834a4ef9929c930f046dd3c61460c57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, avm, marka

Türk markalara Rus daveti

10:15 13.04.2022 (güncellendi: 10:16 13.04.2022)
© AAAVM - Alışveriş merkezi
AVM - Alışveriş merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya, Batılı markaların yaptırım kararlarının ardından boşalan AVM mağazaları için aralarında Türkiye’nin de olduğu farklı ülkelerden şirketlerle görüşüyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Öncel, “Yatırımcı gruplar arayarak boş kalan yerler için bizimle görüşme talep ediyorlar. Rusya’ya giderek süreci detaylandırmayı planlıyoruz” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya özel operasyonu sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, perakendecileri harekete geçirdi. Geçen günlerde Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin (The Russian Council of Shopping Centres), Batılı şirketlerin yarattığı boşluğu Çin, Türkiye, Hindistan ve İran gibi ülkelerle kapatacaklarını açıklamasının ardından ilk temaslar da başladı.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Yatırımcı gruplar arayarak, boş kalan yerler için bizimle görüşme talep ediyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde Rusya’ya gitmeyi ve süreci detaylandırmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

Rusya'da 32 Türk marka var

BMD verilerine göre, halihazırda Rusya’da 32 Türk markası faaliyet gösteriyor ve markaların toplam 655 mağazası ile 2 bin 500 satış noktası bulunuyor.
Türk iş dünyasının bugüne kadar Rusya’da kazandığı deneyimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Öncel, “Şu an Rusya’da olmamız için herhangi bir risk yok, hâkim olduğumuz bir pazar. Ülkede halen devam eden ciddi bir harcama var. Batılı pek çok marka faaliyetlerini durdurdu ama mağazalar aslında dolu. Bu mağazaların yerine hangi koşullar altında Türk markalarını kabul edecekler, bunları bilmiyoruz. Daha önce Türk markalar Rusya’dan maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çıkmıştı. Yeni şartların önceki koşullardan daha olumlu olacağına inanıyorum” yorumunu yaptı.

İlk adım Hintlilerden

Rusya’nın rotasını çevirdiği ülkeler de görüşmeleri hızlandırmış durumda. Hintli markaların Rus firmalarla ilk anlaşmaları imzaladığı belirtilirken; Rus heyetlerinin franchise anlaşmaları yapmak, potansiyel ortaklarla tanışmak ve fabrika ziyaretleri yapmak için mayıs ayının ilk haftasında Hindistan’ı ziyaret edeceği belirtiliyor.
Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde, her bir Hint markasının 1 milyon dolardan az olmayan anlaşmalar yapabileceği tahmin ediliyor.

253 marka tamamen çıkış yaptı

Yale School of Management’ın araştırmasına göre, operasyonun başladığı döneme kadar Rusya’da faaliyetlerini sürdüren en az 253 marka, ülkeden tamamen ayrılma kararı aldı. 323 marka ise operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. Ülkede, yeni yatırım kararı almayacaklarını duyuran şirket sayısı 96 olurken; 162 marka ise yaptırım konusunda bir adım atmayarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала