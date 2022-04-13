https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-vatandasligi-basvurusunda-degisiklik-1055527148.html
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T14:08+0300
2022-04-13T14:08+0300
2022-04-13T14:10+0300
türkiye
türkiye
vatandaş
türkiye cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg
Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre, 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.NTV'nin aktardığı haberde, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_153:0:989:627_1920x0_80_0_0_8ff76628287c40856d47c3ecca8aed49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, vatandaş, türkiye cumhuriyeti
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
14:08 13.04.2022 (güncellendi: 14:10 13.04.2022) Abone ol
Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklandı.
Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.
Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre, 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.
NTV'nin aktardığı haberde, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.