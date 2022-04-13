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https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-vatandasligi-basvurusunda-degisiklik-1055527148.html
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre, 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.NTV'nin aktardığı haberde, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.
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türkiye, vatandaş, türkiye cumhuriyeti

Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

14:08 13.04.2022 (güncellendi: 14:10 13.04.2022)
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklandı.
Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.
Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre, 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.
NTV'nin aktardığı haberde, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.
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