Twitter hissedarı, Elon Musk’a dava açtı

ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasına sahip olduğunu bildirmede yasal süreye uymadığı için bir Twitter hissedarı tarafından... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

ABD'de Marc Bain Rasella isimli Twitter hissedarı, şirket hisselerindeki satın alımını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yasal süre içerisinde bildirmediği için Elon Musk'a dava açtı. New York Manhattan'daki federal mahkemede açılan davada Rasella, Musk'ın hisse alımını zorunlu SEC süresinden çok sonra açıkladığını belirterek hisselerini düşük fiyatlardan sattığını söyledi. Musk'ın SEC tarafından belirlenen yüzde 5'lik mülkiyet eşiğini geçtikten sonraki 10 gün içinde hissesini açıklama zorunluluğu olduğunu belirten Rasella, Musk yüzünden zarara uğradığını ifade etti. Twitter hissedarı, Musk'ın hisse alımını en geç 24 Mart'ta bildirmesi gerektiğini ileri sürdü.Yatırımcı, Musk’ın Twitter hissesini satın aldığını açıkladığı 4 Nisan'da, şirket hisselerinin yüzde 27 yükselerek 39.31 dolardan 49.97 dolara çıktığını söyledi. Rasella, birçok hissedarın sahip olduğu hisseleri bu yüzden erken sattığını ve zarara uğradığını belirtti.Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 4 Nisan'da Twitter hisselerinin yüzde 9.2'sini satın aldığını duyurmuştu. Bu, Musk'ı şirketin en büyük dış hissedarı konumuna getirdi. Yönetim kurulunda görev almaktan vazgeçtiTwitter CEO'su Parag Agrawal, şirket hisselerinin yüzde 9.2'sini satın alan Elon Musk'ın, hafta sonu sosyal medya platformunda bir dizi 'çılgın' değişiklik önermesinin ardından yönetim kuruluna girmekten vazgeçtiğini açıklamıştı.Açıklamasında, "Bu kararın en iyisi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanan Agrawal, "Yönetimde olsunlar ya da olmasınlar hissedarlarımızdan gelen girdilere her zaman değer verdik ve vereceğiz. Elon bizim en büyük hissedarımız ve onun katkılarına her zaman açığız" demişti.

