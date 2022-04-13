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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/ukraynadaki-neo-nazilerin-baglantilarini-anlatan-isvecli-gazeteci-isinden-kovuldu--1055520131.html
Ukrayna'daki neo-Nazilerin bağlantılarını anlatan İsveçli gazeteci işinden kovuldu
Ukrayna'daki neo-Nazilerin bağlantılarını anlatan İsveçli gazeteci işinden kovuldu
İsveçli gazeteci Kajsa Ekman, Ukrayna'da neo-Naziler ve Kiev Independent gazetesi arasındaki ilişkiyi anlatan bir yazı kaleme almasının ardından işinden oldu... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T11:51+0300
2022-04-13T12:03+0300
ukrayna krizi
isveç
gazeteci
ukrayna
nazi
neo-nazi
azov taburu
independent
gazete
bağlantı
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İsveç'te sol görüşlü Dagens ETC gazetesinin 10 yıllık çalışanı Kajsa Ekis Ekman, Ukrayna'daki neo-Naziler hakkında bir makale kaleme aldıktan sonra işinden kovuldu. Ekman, 'Kiev Independent, Nazi bağlantılarını neden kabul ediyor?' başlıklı bir görüş yazısında, 2021'in Aralık ayında kurulan Kiev Independent gazetesini Nazi bağlantılarına sahip olmakla suçladı. İsveçli gazeteci ayrıca, Kiev Independent'ın Kanada hükümeti ve Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan gelen para yardımıyla yayına başladığını ve çalışanlara ABD'den gelen yardımın yanı sıra İsveç medya kuruluşlarından hibeler verildiğini de yazdı.'Kimse tepki göstermiyor'Gazetenin savunma muhabiri Illia Ponomarenko ile milliyetçi Azov taburunun eski topçu şefi arasındaki dostluğa da değinen Ekman, "Kiev Independent'ın yazı işleri müdürünün Nazi bağlantılarına sahip olmasına kimse tepki göstermiyor" dedi. Yazısında, Ukrayna'daki neo-Naziler ve Kiev Independent gazetesi arasındaki ilişkiyi kaleme alan Ekman, çok sayıda İsveçli gazeteciden tepki aldı. Ekman, İsveç medyasında 'Rus yalanlarını ve propagandasını' yaymakla suçlandı. Expressen gazetesinden Hynek Pallas, Ekman'ı 'Ukraynalı gazetecilere karşı alçak saldırılar' başlatmakla suçladı.Daha sonra, Dagens ETC Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, Kajsa Ekman'ın 'İsveçlilerin vergileriyle finanse edilen gazetede' yazı yazmasına artık izin verilmeyeceğini duyurdu. Gustavsson'u rahatsız eden konulardan bir diğeri de Ekman'ın Rus kanalı RT'nin (Russia Today) yayıncılığını övmesi oldu. Gustavsson, Ekman'ın işine son verilmesinde, Rus medya kanalı RT'nin 'çok kaliteli gazeteciliğe' sahip olduğunu yazmasının da etkili olduğuna değindi. Dagens ETC yöneticisi, "Buna tahammül edemem" diye ekledi. Ekman ise daha sonra Instagram'da paylaştığı gönderide şu açıklamayı yaptı:Ekman'ın yazısında bahsettiği Kiev Independent gazetesi, Batılı kuruluşlar tarafından finanse ediliyor. Aralık ayı sonunda kurulan gazetenin sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor. Gazetenin paylaşımları da Batı medyası tarafından sık sık alıntılanıyor.
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isveç, gazeteci, ukrayna, nazi, neo-nazi, azov taburu, independent, gazete, bağlantı, kajsa ekis ekman

Ukrayna'daki neo-Nazilerin bağlantılarını anlatan İsveçli gazeteci işinden kovuldu

11:51 13.04.2022 (güncellendi: 12:03 13.04.2022)
© Facebook / Kajsa Ekis EkmanKajsa Ekis Ekman
Kajsa Ekis Ekman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Facebook / Kajsa Ekis Ekman
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İsveçli gazeteci Kajsa Ekman, Ukrayna'da neo-Naziler ve Kiev Independent gazetesi arasındaki ilişkiyi anlatan bir yazı kaleme almasının ardından işinden oldu. Gazetenin Batılı kuruluşlarca finanse edildiğini belirten Ekman, daha önce de Rus medya kuruluşu RT'nin (Russia Today) yayın politikasını övdüğü için İsveç'te eleştirilere maruz kalmıştı.
İsveç'te sol görüşlü Dagens ETC gazetesinin 10 yıllık çalışanı Kajsa Ekis Ekman, Ukrayna'daki neo-Naziler hakkında bir makale kaleme aldıktan sonra işinden kovuldu.
Ekman, 'Kiev Independent, Nazi bağlantılarını neden kabul ediyor?' başlıklı bir görüş yazısında, 2021'in Aralık ayında kurulan Kiev Independent gazetesini Nazi bağlantılarına sahip olmakla suçladı.
İsveçli gazeteci ayrıca, Kiev Independent'ın Kanada hükümeti ve Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan gelen para yardımıyla yayına başladığını ve çalışanlara ABD'den gelen yardımın yanı sıra İsveç medya kuruluşlarından hibeler verildiğini de yazdı.

'Kimse tepki göstermiyor'

Gazetenin savunma muhabiri Illia Ponomarenko ile milliyetçi Azov taburunun eski topçu şefi arasındaki dostluğa da değinen Ekman, "Kiev Independent'ın yazı işleri müdürünün Nazi bağlantılarına sahip olmasına kimse tepki göstermiyor" dedi.
Yazısında, Ukrayna'daki neo-Naziler ve Kiev Independent gazetesi arasındaki ilişkiyi kaleme alan Ekman, çok sayıda İsveçli gazeteciden tepki aldı. Ekman, İsveç medyasında 'Rus yalanlarını ve propagandasını' yaymakla suçlandı. Expressen gazetesinden Hynek Pallas, Ekman'ı 'Ukraynalı gazetecilere karşı alçak saldırılar' başlatmakla suçladı.
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Daha sonra, Dagens ETC Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, Kajsa Ekman'ın 'İsveçlilerin vergileriyle finanse edilen gazetede' yazı yazmasına artık izin verilmeyeceğini duyurdu.
Gustavsson'u rahatsız eden konulardan bir diğeri de Ekman'ın Rus kanalı RT'nin (Russia Today) yayıncılığını övmesi oldu. Gustavsson, Ekman'ın işine son verilmesinde, Rus medya kanalı RT'nin 'çok kaliteli gazeteciliğe' sahip olduğunu yazmasının da etkili olduğuna değindi. Dagens ETC yöneticisi, "Buna tahammül edemem" diye ekledi.
Ekman ise daha sonra Instagram'da paylaştığı gönderide şu açıklamayı yaptı:

"Neredeyse 10 yıldır Dagens ETC için yazıyorum. İş kazalarından, sanatın neden politik olmaması gerektiğine kadar her konuda 500'e yakın yazım bulunuyor. (Gustavsson ile) aramızda iyi bir uyum var. Hatta birlikte bir kitap bile yaptık. Metinlerimi ne olursa olsun zamanında teslim ettim. İlk yıllarda tatil bile alamadık ve tatil ücreti için savaşmak zorunda kaldık. Serbest çalışan olarak sözleşmen yok, evden çalışıyorsun ve masraflarını kendin karşılıyorsun. Aylık vergi kesintisi öncesi 9 bin İsveç kronu (945 dolar) maaş alıyorsun."

Ekman'ın yazısında bahsettiği Kiev Independent gazetesi, Batılı kuruluşlar tarafından finanse ediliyor. Aralık ayı sonunda kurulan gazetenin sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor. Gazetenin paylaşımları da Batı medyası tarafından sık sık alıntılanıyor.
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