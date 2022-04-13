https://tr.sputniknews.com/20220413/urdun-bakir-arama-calismalari-icin-turk-sirketi-ile-mutabakat-zapti-imzaladi-1055540639.html

Ürdün, bakır arama çalışmaları için Türk şirketi ile mutabakat zaptı imzaladı

Ürdün, bakır arama çalışmaları için Türk şirketi ile mutabakat zaptı imzaladı

Ürdün Enerji Bakanlığının, ülkenin güneyinde bakır ve maden arama çalışmaları için Türk firması "Solvest Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi" ile mutabakat zaptı... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T20:47+0300

2022-04-13T20:47+0300

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ekonomi

ürdün

salih el harabişe

şirket

solvest

bakır

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Ürdün Enerji Bakanı Salih el Harabişe, Türk şirketi Solvest ile mutabakat zaptı imzaladıktan sonra basına açıklamalarda bulundu.Harabişe, ülkesindeki doğal kaynakları kullanmanın yanı sıra imalat sanayisine odaklanma ve yatırımları çekme bağlamında, madencilik sektörünü canlandırma adımları kapsamında mutabakat zaptının imzalandığını söyledi.Ürdünlü Bakan, araştırmalara göre Ürdün'ün güneyindeki Ebu Haşiba Vadisi'nde zengin bakır kaynaklarının olduğuna dikkati çekti.İyi yoğunlukta ve miktarda bakır madeninin olduğu tahmin edilen Ebu Haşiba Vadisi'nde 20 kilometrekare üzerinde bir proje gerçekleştirileceğini aktaran Harabişe, Türk şirketi Solvest'in bölgedeki maden rezervi ve kalitesiyle ilgili 12 ay içinde gerekli araştırmaları yapacağını belirtti.

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ürdün, salih el harabişe, şirket, solvest , bakır