https://tr.sputniknews.com/20220413/yere-dokulen-unlarla-lavas-uretilen-firinin-sahibi-goruntulerle-santaj-yapildi-1055532713.html

Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaj yapıldı

Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaj yapıldı

Edirne'de, yere dökülen unların kürekle toplanıp lavaş yapımında kullanıldığı gerekçesiyle 21 bin 296 lira ceza uygulanan fırının sahibi Onur Mersin... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T16:40+0300

2022-04-13T16:40+0300

2022-04-13T16:40+0300

yaşam

fırın

edirne

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Edirne'de bir lavaş fırınındaki skandal görüntüler üzerine, fırına 21 bin 296 lira para cezası verildi.Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.Fırının sahibi Onur Mersin ise görüntülerin kurgu olduğunu ve bu görüntülerle kendisine aylarsa şantaj yapıldığını iddia etti.'İşçilerimi kandırarak çekti'Mersin, "Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. O zamanlar aramız iyiydi. Bu video zaten 6- 7 ay önce çekildi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor" dedi.Video çekildikten sonra unun kullanılmadığını anlatan Mersin, mülk sahibinin tehditle kirayı 3-4 katına çıkardığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220412/yere-dokulen-unlari-kurekle-toplayip-hamur-yapti-firina-21-bin-lira-para-cezasi-verildi-1055500048.html

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fırın, edirne