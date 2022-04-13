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Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaj yapıldı
Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaj yapıldı
Edirne'de, yere dökülen unların kürekle toplanıp lavaş yapımında kullanıldığı gerekçesiyle 21 bin 296 lira ceza uygulanan fırının sahibi Onur Mersin... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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Edirne'de bir lavaş fırınındaki skandal görüntüler üzerine, fırına 21 bin 296 lira para cezası verildi.Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.Fırının sahibi Onur Mersin ise görüntülerin kurgu olduğunu ve bu görüntülerle kendisine aylarsa şantaj yapıldığını iddia etti.'İşçilerimi kandırarak çekti'Mersin, "Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. O zamanlar aramız iyiydi. Bu video zaten 6- 7 ay önce çekildi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor" dedi.Video çekildikten sonra unun kullanılmadığını anlatan Mersin, mülk sahibinin tehditle kirayı 3-4 katına çıkardığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220412/yere-dokulen-unlari-kurekle-toplayip-hamur-yapti-firina-21-bin-lira-para-cezasi-verildi-1055500048.html
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fırın, edirne

Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaj yapıldı

16:40 13.04.2022
© İHAEdirne'de bir fırın
Edirne'de bir fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© İHA
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Edirne'de, yere dökülen unların kürekle toplanıp lavaş yapımında kullanıldığı gerekçesiyle 21 bin 296 lira ceza uygulanan fırının sahibi Onur Mersin, görüntülerin kurgu olduğunu öne sürdü. Dükkanın, mülk sahibinin kendisine şantaj yaptığını anlatan Mersin, Video tamamen yalan. Görüntülerle şantaj yapıldı" dedi.
Edirne'de bir lavaş fırınındaki skandal görüntüler üzerine, fırına 21 bin 296 lira para cezası verildi.
Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

Fırının sahibi Onur Mersin ise görüntülerin kurgu olduğunu ve bu görüntülerle kendisine aylarsa şantaj yapıldığını iddia etti.

'İşçilerimi kandırarak çekti'

Mersin, "Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. O zamanlar aramız iyiydi. Bu video zaten 6- 7 ay önce çekildi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor" dedi.
Edirne'de bir fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
TÜRKİYE
Yere dökülen unları kürekle toplayıp hamur yaptı: Fırına 21 bin lira para cezası verildi
Dün, 15:44
Video çekildikten sonra unun kullanılmadığını anlatan Mersin, mülk sahibinin tehditle kirayı 3-4 katına çıkardığını söyledi.
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