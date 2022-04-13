https://tr.sputniknews.com/20220413/yunanistan-yaz-turizm-sezonu-icin-koronavirus-kisitlamalarini-kaldirdi-1055527481.html
Yunanistan, yaz turizm sezonu için koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı
Yunanistan, yaz turizm sezonu için koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı
Yunanistan, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve Kovid-19 sertifikası gibi pandemi kısıtlamalarının yaz turizmi dönemi boyunca kaldırılacağını duyurdu... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T14:25+0300
2022-04-13T14:25+0300
2022-04-13T14:26+0300
dünya
koronavirüs
kovid-19
yunanistan
turizm
yaz
deniz
tatil
kısıtlama
iptal
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Yunanistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları son haftalarda düşüşe geçti. Ülkede 12 Nisan'da 15 bin yeni vaka ve 64 ölüm kaydedildi. 11 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 72'si ise Kovid-19'a karşı tam aşılı.Yunanistan için hayati önem taşıyan yaz turizmi sezonu, bu yıl 24 Nisan'a denk gelen Ortodoks Paskalyası'ndan sonra başlıyor. Yunanistan bu sene yüksek sayıda ziyaretçi bekliyor. Yetkililer ise ülke turizm gelirlerinde rekor kırılan 2019 seviyelerinin yüzde 80'ine ulaşılacağını tahmin ediyor.Sağlık Bakanı Thanos Plevris, kısıtlamaları hafifletme kararının 'epidemiyolojik verilere ve uzmanlardan gelen önerilere dayandığını' söyledi.1 Mayıs'tan 31 Ağustos'a kadar, halkın restoranlar gibi kapalı veya açık alanlara girmek için artık koronavirüs aşı belgesi veya hastalık sertifikası sunmasına gerek kalmayacak. Yetkililer ayrıca ülkeye giriş için AB dijital Kovid sertifikası sunma zorunluluğunu da kaldırmayı düşünüyor.Ayrıca, 1 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ortadan kalkacak ve öğrenciler Paskalya tatilinden sonra düzenli olarak negatif test sonucu sunmalarına gerek kalmadan sınıflarına dönebilecek.Öte yandan, Bakan Plevris, tüm tedbirlerin Eylül ayında yeniden değerlendirileceğini belirtti.Güney Avrupa'nın en popüler yaz turizmi destinasyonlarından biri olan Yunanistan, 2019'da çoğu İngiltere ve Almanya'dan olmak üzere 33 milyondan fazla turist ağırladı. Turizm sektörü, ülke ekonomisinin yaklaşık 5'te birini oluşturuyor ve her 5 kişiden biri bu sektörde istihdam ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/yunanistan-abdden-gelen-ukraynaya-ilave-silah-tedariki-teklifini-reddetti-1055374128.html
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koronavirüs, kovid-19, yunanistan, turizm, yaz, deniz, tatil, kısıtlama, iptal, sağlık bakanı
Yunanistan, yaz turizm sezonu için koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı
14:25 13.04.2022 (güncellendi: 14:26 13.04.2022) Abone ol
Yunanistan, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve Kovid-19 sertifikası gibi pandemi kısıtlamalarının yaz turizmi dönemi boyunca kaldırılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Thanos Plevris, tüm kısıtlamaların Eylül ayında yeniden değerlendirileceğini söyledi.
Yunanistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları son haftalarda düşüşe geçti. Ülkede 12 Nisan'da 15 bin yeni vaka ve 64 ölüm kaydedildi. 11 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 72'si ise Kovid-19'a karşı tam aşılı.
Yunanistan için hayati önem taşıyan yaz turizmi sezonu, bu yıl 24 Nisan'a denk gelen Ortodoks Paskalyası'ndan sonra başlıyor. Yunanistan bu sene yüksek sayıda ziyaretçi bekliyor. Yetkililer ise ülke turizm gelirlerinde rekor kırılan 2019 seviyelerinin yüzde 80'ine ulaşılacağını tahmin ediyor.
Sağlık Bakanı Thanos Plevris, kısıtlamaları hafifletme kararının 'epidemiyolojik verilere ve uzmanlardan gelen önerilere dayandığını' söyledi.
1 Mayıs'tan 31 Ağustos'a kadar, halkın restoranlar gibi kapalı veya açık alanlara girmek için artık koronavirüs aşı belgesi veya hastalık sertifikası sunmasına gerek kalmayacak. Yetkililer ayrıca ülkeye giriş için AB dijital Kovid sertifikası sunma zorunluluğunu da kaldırmayı düşünüyor.
Ayrıca, 1 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ortadan kalkacak ve öğrenciler Paskalya tatilinden sonra düzenli olarak negatif test sonucu sunmalarına gerek kalmadan sınıflarına dönebilecek.
Öte yandan, Bakan Plevris, tüm tedbirlerin Eylül ayında yeniden değerlendirileceğini belirtti.
Güney Avrupa'nın en popüler yaz turizmi destinasyonlarından biri olan Yunanistan, 2019'da çoğu İngiltere ve Almanya'dan olmak üzere 33 milyondan fazla turist ağırladı. Turizm sektörü, ülke ekonomisinin yaklaşık 5'te birini oluşturuyor ve her 5 kişiden biri bu sektörde istihdam ediliyor.