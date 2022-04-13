https://tr.sputniknews.com/20220413/zaharova-finlandiya-ile-isvecin-rusya-tehdidi-aciklamasi-provokasyon-1055530531.html
Zaharova: Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidi' açıklaması provokasyon
Zaharova: Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidi' açıklaması provokasyon
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidine' karşı NATO'ya üye olmaları gerektiği yönündeki açıklamalarının... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:39+0300
2022-04-13T15:39+0300
2022-04-13T15:39+0300
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Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin NATO üye olma planlarını "Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı herhangi bir şekilde tehdit etmesi kabul edilemez" sözleriyle açıklamasına tepki gösterdi. Zaharova, "Bu açıklamalar akılsızca. Bulgulara dayanmıyorlar, propaganda ve provokasyon amacı taşıyorlar. Bu ülkelerin halklarının çıkarlarına yanıt vermiyor ve ABD yönetimindeki kolektif Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarlarına hizmet ediyorlar" dedi. Zaharova, bu tür açıklamaların kişisel görüş olarak görülmesinin doğru olmayacağının altını çizdi.
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rusya, mariya zaharova, finlandiya, isveç, nato
Zaharova: Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidi' açıklaması provokasyon
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidine' karşı NATO'ya üye olmaları gerektiği yönündeki açıklamalarının dayanaksız olduğunu belirtti.
Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin NATO üye olma planlarını "Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı herhangi bir şekilde tehdit etmesi kabul edilemez" sözleriyle açıklamasına tepki gösterdi.
Zaharova, "Bu açıklamalar akılsızca. Bulgulara dayanmıyorlar, propaganda ve provokasyon amacı taşıyorlar. Bu ülkelerin halklarının çıkarlarına yanıt vermiyor ve ABD yönetimindeki kolektif Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarlarına hizmet ediyorlar" dedi.
Zaharova, bu tür açıklamaların kişisel görüş olarak görülmesinin doğru olmayacağının altını çizdi.