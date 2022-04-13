https://tr.sputniknews.com/20220413/zaharova-finlandiya-ile-isvecin-rusya-tehdidi-aciklamasi-provokasyon-1055530531.html

Zaharova: Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidi' açıklaması provokasyon

Zaharova: Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidi' açıklaması provokasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidine' karşı NATO'ya üye olmaları gerektiği yönündeki açıklamalarının... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T15:39+0300

2022-04-13T15:39+0300

2022-04-13T15:39+0300

ukrayna krizi

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mariya zaharova

finlandiya

isveç

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Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin NATO üye olma planlarını "Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı herhangi bir şekilde tehdit etmesi kabul edilemez" sözleriyle açıklamasına tepki gösterdi. Zaharova, "Bu açıklamalar akılsızca. Bulgulara dayanmıyorlar, propaganda ve provokasyon amacı taşıyorlar. Bu ülkelerin halklarının çıkarlarına yanıt vermiyor ve ABD yönetimindeki kolektif Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarlarına hizmet ediyorlar" dedi. Zaharova, bu tür açıklamaların kişisel görüş olarak görülmesinin doğru olmayacağının altını çizdi.

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rusya, mariya zaharova, finlandiya, isveç, nato