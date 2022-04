Zaharova: Rusya ve Ukrayna müzakerelere çevirimiçi formatta devam ediyor

https://tr.sputniknews.com/20220413/zaharova-rusya-ve-ukrayna-muzakerelere-cevirimici-formatta-devam-ediyor-1055536450.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna taraflarının Ukrayna’da çözüme ilişkin müzakerelere çevirimiçi formatta devam ettiğini... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ukrayna'da çözüm konusunda anlaşma sağlamaya ilişkin Rusya-Ukrayna müzakereleri devam ediyor, görüşmeler çevrimiçi olarak yürütülüyor” diye konuştu.Zaharova, ancak Ukrayna delegasyonunun ‘anlaşmaya varmak üzere değil, görüşmeleri uzatmak üzere çaba harcadığını’ belirtti..'Rusya’nın Ukrayna'daki özel harekat görevlerini yerine getirmesini hiçbir şey engelleyemez’Rusya’nın her türlü engele rağmen Ukrayna’daki özel askeri harekat çerçevesindeki görevlerini yerine getireceğine dikkat çeken Zaharova, “Bir kez daha teyit etmek istiyorum, ne Kiev'e Batı silahlarının tedariki, ne Ukraynalı silahlı oluşumlarının çatışmalarda kullandığı terörist yöntemler, ne de yıldırma, propaganda, sahte haber, dezenformasyon, tehdit gibi hiçbir şey Rusya yönetiminin belirlediği hedef ve görevlerin yerine getirilmesini engelleyemeyecek” vurgusunu yaptı.‘Kiev, kendi suçlarından dikkatleri uzaklaştırmak için sahte haberler kullanıyor’Sözcü, “Kiev, kendi işlediği suçlardan dikkatleri uzaklaştırmak için Rus askerleri sivillere karşı acımasız davranıyorlarmış gibi göstermeye çalışarak sahte haberler kullanıyor” diye konuştu.‘Rusya, sivillerin arasında can kayıplarını önlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor’Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekat sırasında sivilleri korumak üzere önlem aldığını vurgulayan Zaharova, “Rus silahlı kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silahlarla askeri hedefleri vuruyor, sivillerin arasında can kayıplarını önlemek için mümkün olan her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.'Batıyı Kiev’in hazırladığı yeni provokasyonlara teslim olmamaya çağırıyoruz’Kiev’in yeni provokasyonlar hazırladığını, Moskova’nın Batıyı söz konusu provokasyonlara teslim olmama çağrısında bulunduğunu söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:“Kiev şu anda daha önce Rus birliklerinin bulunduğu Sumi bölgesindeki Seredina-Buda, Nijnaya Sırovatka yerleşiminde yeni mizansenler hazırlıyor. Buna ve diğer provokasyonlara teslim olmama çağrısı yapıyoruz.”'Ukrayna’ya silah tedarik eden AB askeri-politik bir bloğa doğru evriliyor’Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya yapılan silah teslimatları için son birkaç ayda bir buçuk milyar euro harcadığına dikkat çeken Sözcü, “Bu, AB'nin sadece ekonomik birlik olmaktan çıktığını ve askeri-politik bloğa dönüşmek üzere hızla evrildiğini, hatta bozulduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.Muhalif lider Medvedçuk’un tutuklanması hakkında: Bu eğilimi son derece tehlikeli buluyoruzUkrayna'da 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınması ve Ukrayna yönetiminin bu kişiyi Ukraynalı askerlerle takas edilmesi önerisinin 90’lı yıllarda Kuzey Kafkasya’daki çatışmalar sırasında Rus ve yabancı gazetecilerin kaçırılarak fidye karşılığında teslim edilmesine benzediğini söyleyen Zaharova, bunun çok tehlikeli bir eğilim olduğunu vurguladı.O zaman kullanılan fidye taktiğinin ‘şu anda Ukrayna’da olup bitenleri çok andırdığını’ ifade eden Zaharova, “Ve Kiev rejiminin yaptığı açıklamalar, ülkemizin 90’lı yıllarda Kuzey Kafkasya'da yaşadığı her şeye çok benziyor” vurgusunu yaptı.'Azov’u terörist listesinden çıkaran Tokyo kendi güvenliğine zarar veriyor’Sözcü, aşırı milliyetçi Azov Taburunu terörist listesinden çıkaran Japonya’nın kendini neo-Nazizmin destekçisi olarak gösterdiğini ve kendi güvenliğine zarar verdiğini dile getirdi.

