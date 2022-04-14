https://tr.sputniknews.com/20220414/47-yildir-bitmeyen-dava-davayi-dedem-acti-sonucu-torunlarim-goremedi-1055555851.html

47 yıldır bitmeyen dava: 'Davayı dedem açtı sonucu torunlarım göremedi'

47 yıldır bitmeyen dava: 'Davayı dedem açtı sonucu torunlarım göremedi'

Mersin'de yaşayan 400'e yakın vatandaş, 1975 yılında kadastro tespitine yönelik açılan davanın sonucunu bekliyor. Bu duruşmadan da bir sonuç çıkmazken, davaya... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T13:11+0300

2022-04-14T13:11+0300

2022-04-14T13:11+0300

türkiye

türkiye

mersin

mahkeme

dava

avukat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055555791_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5090a2bbdb33b5dfcab378066fe356c8.jpg

Mersin Aydıncık'ta yaşayan 400'e yakın vatandaş, 1975 yılında kadastro tespitine yönelik açılan davanın sonucunu bekliyor. Orman, hazine ve şahıslar arasındaki davanın 2013 yılında açılan bölümünün 47. celsesi, Silifke Kadastro Mahkemesinde görüldü. Bu duruşmadan da bir sonuç çıkmazken, davaya müdahil vatandaşlar konunun bir an önce neticeyi kavuşmasını istiyor. Geçen yıl orman yangınlarında da bölgenin büyük bir bölümü zarar görürken, vatandaşlar tadilat için mahkemeden çıkacak sonucu bekliyor.'Dava 1975'ten beri sürüyor'Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan avukat Gizem Aktan, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki taşınmazlara ilişkin orman, hazine ve şahısların arasındaki kadastro tespitine ilişkin davanın 1975 yılından bu yana devam ettiğini söyledi. Dava konusu olan yerlerin ilçe merkezinde ve yerleşim alanları içerisinde bulunduğunu ifade eden Aktan, şu bilgileri paylaştı:'Bu ıstıraptan kurtulmak lazım'Aydıncık Yeni Mahalle Muhtarı Volkan Gözmen ise ilçede 400 vatandaşın ormanla sorunu olduğunu söyledi. 47 yıldır dededen, neneden kalan yerleri 2B çalışması dolayısıyla ormana yazdıklarını kaydeden Gözmen, “Şimdi bize gelip ceza yazıp, bulunduğumuz yerden çıkmamızı istiyorlar. Buraların bize verilmesini istiyoruz” diye konuştu.Davaya müdahil vatandaşlardan Hadi Gökşen de kadastrodan dolayı ilçede çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunun altını çizerek, “Bu dava 47 yıldır devam ediyor ve çok sıkıntı çekiyoruz. Bütün sıkıntının da bilirkişi raporundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Oraya gönderilen bilirkişilerin tam tespit yapmadıklarını dosyadan görüyoruz. Buda bizi sıkıntıya sokuyor. Sonuç itibariyle bu davayla ilgili yeniden bir bilirkişinin devreye sokulması ve gerçekten iyi bir tespit yapılmasını istiyoruz. 25 yıl benim babam bu dosyayı takip etti, bir o kadar yıldır ben uğraşıyorum, yine bir netice yok. Olay çıkmaza girmiş durumda. Nasıl çözüm üretilecekse bir an evvel çözüm üretilmeli ve vatandaşların bu ıstıraptan kurtarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220414/sgk-kanser-hastalarinin-yurt-disindan-temin-edilen-ilac-paralarini-odemedi-mahkeme-odesin-dedi-1055554489.html

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, mersin, mahkeme, dava, avukat