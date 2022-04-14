https://tr.sputniknews.com/20220414/83-yasindaki-sanatci-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti-1055560072.html

83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti

83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (83) hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması bugün görüldü... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T14:56+0300

2022-04-14T14:56+0300

2022-04-14T15:04+0300

yaşam

genco erkal

recep tayyip erdoğan

hakaret

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83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti.Mütalaasını sunan duruşma savcısı, Anayasanın 26. maddesine ve AİHM içtihatlarına yer vererek Erkal’ın politik paylaşımlarda bulunmasının doğal olduğunu söyledi.Savcı mütalaasında, suçlamaya konu edilen paylaşımların politik ve eleştirel paylaşımlar olduğunu, hakaret kastı gütmediğini ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Genco Erkal’ın beraatını talep etti.Katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, çobanlık ve eğitim konusundaki paylaşımların hakaret kastıyla yapıldığını söyleyerek Erkal’ın cezalandırılmasını istedi.'Diploma meselesi yıllardır tartışılıyor bunu tek söyleyen ben değilim'Mütalaaya katıldığını söyleyen Erkal, “Bu paylaşımlar bir eleştiridir, hakaret içermez. İddia makamının bunun kabul edilmesi sevindirici. Diploma meselesi yıllardır tartışılıyor bunu tek söyleyen ben değilim” dedi.Erkal, “Çobanlık konusunda Cumhurbaşkanının kendisi de 'ben de çobanım' diyerek kabul ediyor burada hakaret olamaz. Beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.Av. Kazan, “Cumhurbaşkanına hakaret” davalarının Türkiye’de bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyledi ve ekledi: “Fransa’da bu suçtan 2 dava açılmış. Türkiye’de sadece 7 yılda 169 bin soruşturma, 38 bin 608 dava açıldı.” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun unsurları oluşmadığından Genco Erkal’ın beraatına karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/genco-erkal-saglik-sorunlarim-nedeniyle-iki-hafta-sahneden-uzak-kalmak-zorundayim-1054606158.html

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genco erkal, recep tayyip erdoğan, hakaret