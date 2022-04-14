https://tr.sputniknews.com/20220414/ali-babacan-deva-partisi-iktidarinda-yerinden-yonetim-ilkesini-esas-alacagiz-1055558058.html
Ali Babacan: DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız
Ali Babacan: DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız" açıklamasında bulundu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:55+0300
2022-04-14T13:55+0300
2022-04-14T13:56+0300
politika
ali babacan
deva partisi
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Yerel Yönetimler ve Eylam Planı toplantısında konuşan Ali Babacan, "Yetkinin, merkezden yerele doğru olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söylerken, dış politika, milli savunma, yargı gibi alanları tabii ki girmiyoruz" dedi.
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ali babacan, deva partisi
Ali Babacan: DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız
13:55 14.04.2022 (güncellendi: 13:56 14.04.2022) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız" açıklamasında bulundu.
Yerel Yönetimler ve Eylam Planı toplantısında konuşan Ali Babacan, "Yetkinin, merkezden yerele doğru olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söylerken, dış politika, milli savunma, yargı gibi alanları tabii ki girmiyoruz" dedi.