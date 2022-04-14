https://tr.sputniknews.com/20220414/ali-babacan-deva-partisi-iktidarinda-yerinden-yonetim-ilkesini-esas-alacagiz-1055558058.html

Ali Babacan: DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız

Ali Babacan: DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız" açıklamasında bulundu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T13:55+0300

2022-04-14T13:55+0300

2022-04-14T13:56+0300

politika

ali babacan

deva partisi

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Yerel Yönetimler ve Eylam Planı toplantısında konuşan Ali Babacan, "Yetkinin, merkezden yerele doğru olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söylerken, dış politika, milli savunma, yargı gibi alanları tabii ki girmiyoruz" dedi.

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ali babacan, deva partisi