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Ali Babacan: DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız
Ali Babacan: DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız" açıklamasında bulundu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:55+0300
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ali babacan
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Yerel Yönetimler ve Eylam Planı toplantısında konuşan Ali Babacan, "Yetkinin, merkezden yerele doğru olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söylerken, dış politika, milli savunma, yargı gibi alanları tabii ki girmiyoruz" dedi.
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ali babacan, deva partisi

Ali Babacan: DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız

13:55 14.04.2022 (güncellendi: 13:56 14.04.2022)
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız" açıklamasında bulundu.
Yerel Yönetimler ve Eylam Planı toplantısında konuşan Ali Babacan, "Yetkinin, merkezden yerele doğru olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söylerken, dış politika, milli savunma, yargı gibi alanları tabii ki girmiyoruz" dedi.
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