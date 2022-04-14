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https://tr.sputniknews.com/20220414/ali-erbas-2-yildir-hac-yapamadik-kurada-cikan-30--40-bin-kisiyi-hacca-goturme-imkani-bulacagiz-1055545261.html
Erbaş: 2 yıldır hac yapamadık, bu yıl kurada çıkan 30- 40 bin kişiyi hacca götürme imkanı bulacağız
Erbaş: 2 yıldır hac yapamadık, bu yıl kurada çıkan 30- 40 bin kişiyi hacca götürme imkanı bulacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene hacca gidecek kişi sayısına ilişkin, "En son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı kadar olur diye tahmin... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T00:48+0300
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ali erbaş
hac
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara'da haber kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Başkanlığın yemekhanesinde düzenlenen iftarın ardından, Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın bu seneki hac ibadetine ilişkin yaptığı açıklamaya ilişkin konuşan Erbaş, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220409/suudi-arabistan-bu-yil-hac-kontenjanini-1-milyona-cikardi-1055436376.html
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ali erbaş, hac, suudi arabistan

Erbaş: 2 yıldır hac yapamadık, bu yıl kurada çıkan 30- 40 bin kişiyi hacca götürme imkanı bulacağız

00:48 14.04.2022 (güncellendi: 01:10 14.04.2022)
© Diyanet İşleri BaşkanlığıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Diyanet İşleri Başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene hacca gidecek kişi sayısına ilişkin, "En son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı kadar olur diye tahmin ediyorum. Hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Diyelim ki 30 bin, 40 bin kişi geldi. Bu 84 binden, ilk 30 bini ya da ilk 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara'da haber kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Başkanlığın yemekhanesinde düzenlenen iftarın ardından, Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın bu seneki hac ibadetine ilişkin yaptığı açıklamaya ilişkin konuşan Erbaş, şunları söyledi:

"2 yıldır malumunuz hac yapamadık. Suudi Arabistan'da sadece kendi içinde sembolik, bir miktar Müslümanla hac yapıldı. Bu sene inşallah 1 milyon kişiyle hac yapma kararı aldı, Suudi Arabistan. Detayları önümüzdeki haftalarda açıklayacağını söyledi. En son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı kadar olur diye tahmin ediyorum ama bu benim arzum. Net rakamı inşallah Suudi Arabistan'dan alacağız. Hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Diyelim ki 30 bin, 40 bin kişi geldi. Bu 84 binden, ilk 30 bini ya da ilk 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Hakları baki, yalnız 65 yaşını geçmiş olanlar gidemeyecek. Bundan 20 gün kadar önce Suudi Arabistan ziyaretimiz oldu. Orada Hac Bakanlığı'yla görüştük. Umre konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını, talebimizi bildirdik. Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak umreyi açtılar. Bundan sonra umre serbest, arzu eden hekes umreye gidebilir. Ramazan Bayramı sonrası için planlamalarımıza başladık."

Kabe, hac, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
DÜNYA
Suudi Arabistan, bu yıl hac kontenjanını 1 milyona çıkardı
9 Nisan, 19:06
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