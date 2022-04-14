Alman iş insanı: Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi, tüm üretim ve tedarik zincirini çökertebilir

Alman kimya şirketi Covestro Genel Müdürü Markus Steilemann, Rus enerji kaynaklarına ambargo uygulanmasının Alman sanayisi için yıkıcı sonuçlara yol açacağı uyarısı yaptı.



Steilemann, "Bu, tüm üretim ve tedarik zincirinin çökmesine yol açabilir. Bu durum da, yüz binlerce çalışan için tehdit oluşturur" dedi.



Ukrayna krizinin uzun vadeli sonuçlarının henüz net olmadığına dikkat çeken Steilemann, fakat halihazırda Alman toplumunun büyük zarar gördüğünün altını çizdi.



Daha önce Alman kimya şirketi BASF Genel Müdürü Martin Brudermüller, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi durumunda Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi kriz riskinin mevcut olduğunu vurgulamıştı.