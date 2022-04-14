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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/alman-is-insani-rus-enerji-kaynaklarinin-reddedilmesi-tum-uretim-ve-tedarik-zincirini-cokertebilir-1055568699.html
Alman iş insanı: Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi, tüm üretim ve tedarik zincirini çökertebilir
Alman iş insanı: Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi, tüm üretim ve tedarik zincirini çökertebilir
Alman kimya şirketi Covestro Genel Müdürü Markus Steilemann, Rus enerji kaynaklarına ambargo uygulanmasının Alman sanayisi için yıkıcı sonuçlara yol açacağı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T19:32+0300
2022-04-14T19:33+0300
ukrayna krizi
alman
almanya
enerji
rusya
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Alman kimya şirketi Covestro Genel Müdürü Markus Steilemann, Rus enerji kaynaklarına ambargo uygulanmasının Alman sanayisi için yıkıcı sonuçlara yol açacağı uyarısı yaptı.Steilemann, "Bu, tüm üretim ve tedarik zincirinin çökmesine yol açabilir. Bu durum da, yüz binlerce çalışan için tehdit oluşturur" dedi.Ukrayna krizinin uzun vadeli sonuçlarının henüz net olmadığına dikkat çeken Steilemann, fakat halihazırda Alman toplumunun büyük zarar gördüğünün altını çizdi.Daha önce Alman kimya şirketi BASF Genel Müdürü Martin Brudermüller, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi durumunda Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi kriz riskinin mevcut olduğunu vurgulamıştı.
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alman, almanya, enerji, rusya

Alman iş insanı: Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi, tüm üretim ve tedarik zincirini çökertebilir

19:32 14.04.2022 (güncellendi: 19:33 14.04.2022)
© AAEnerji - Doğalgaz - Gaz
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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Alman kimya şirketi Covestro Genel Müdürü Markus Steilemann, Rus enerji kaynaklarına ambargo uygulanmasının Alman sanayisi için yıkıcı sonuçlara yol açacağı uyarısı yaptı.
Alman kimya şirketi Covestro Genel Müdürü Markus Steilemann, Rus enerji kaynaklarına ambargo uygulanmasının Alman sanayisi için yıkıcı sonuçlara yol açacağı uyarısı yaptı.

Steilemann, "Bu, tüm üretim ve tedarik zincirinin çökmesine yol açabilir. Bu durum da, yüz binlerce çalışan için tehdit oluşturur" dedi.

Ukrayna krizinin uzun vadeli sonuçlarının henüz net olmadığına dikkat çeken Steilemann, fakat halihazırda Alman toplumunun büyük zarar gördüğünün altını çizdi.

Daha önce Alman kimya şirketi BASF Genel Müdürü Martin Brudermüller, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi durumunda Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi kriz riskinin mevcut olduğunu vurgulamıştı.
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