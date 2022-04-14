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Almanya Çiftçiler Birliği'nden et kıtlığı uyarısı: 'Pirzola yerine sosis alınabilir'
Almanya Çiftçiler Birliği'nden et kıtlığı uyarısı: 'Pirzola yerine sosis alınabilir'
Almanya Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Udo Hemmerling, ülke vatandaşlarının önümüzdeki aylarda et ürünleri konusunda sorunlar yaşanabileceği uyarısında... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T16:50+0300
2022-04-14T16:50+0300
dünya
almanya
çiftçi
et
kıtlık
uyarı
gıda
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Hemmerling, Der Spiegel dergisine açıklamasında, yakın gelecekte et ürünleri konusunda kıtlık yaşanabileceğini söyledi. Domuz eti fiyatlarının uzun süre boyunca düşük olduğundan ülkede domuzculuğun azaldığını anlatan Hemmerling, halihazırda et fiyatları tekrar yükselse de eş zamanlı olarak yem fiyatlarının da yükseldiğini kaydetti.Hemmerling, mevcut fiyatların harcamaları karşılamadığını belirterek, bu nedenle çiftçilerin hayvan sayısını azalttığını söyledi.Sorunun, tüketicilerin ucuzluğa alışmış olmasından kaynaklandığını dile getiren Almanya Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Udo Hemmerling, “Ama et konusunda bu durum önümüzdeki aylarda değişebilir. Elbette tüketiciler domuz pirzolası yerine sosis, salam satın alabilir. Ancak pirzolaların az olduğu öğrenilirse ve herkes hızla dondurucularını doldurursa, bu heyecanın etkisi tekrar ortaya çıkacak ve ürün daha da azalacak” ifadesini kullandı.Haberde, ülkede neredeyse her gün gıda ürünleri fiyatlarının yükseldiği haberlerinin geldiği kaydedildi.
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almanya, çiftçi, et, kıtlık, uyarı, gıda

Almanya Çiftçiler Birliği'nden et kıtlığı uyarısı: 'Pirzola yerine sosis alınabilir'

16:50 14.04.2022
© Fotoğraf : PixabayAz pişmiş et, biftek
Az pişmiş et, biftek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Almanya Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Udo Hemmerling, ülke vatandaşlarının önümüzdeki aylarda et ürünleri konusunda sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Hemmerling, Der Spiegel dergisine açıklamasında, yakın gelecekte et ürünleri konusunda kıtlık yaşanabileceğini söyledi.
Domuz eti fiyatlarının uzun süre boyunca düşük olduğundan ülkede domuzculuğun azaldığını anlatan Hemmerling, halihazırda et fiyatları tekrar yükselse de eş zamanlı olarak yem fiyatlarının da yükseldiğini kaydetti.
Hemmerling, mevcut fiyatların harcamaları karşılamadığını belirterek, bu nedenle çiftçilerin hayvan sayısını azalttığını söyledi.
Sorunun, tüketicilerin ucuzluğa alışmış olmasından kaynaklandığını dile getiren Almanya Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Udo Hemmerling, “Ama et konusunda bu durum önümüzdeki aylarda değişebilir. Elbette tüketiciler domuz pirzolası yerine sosis, salam satın alabilir. Ancak pirzolaların az olduğu öğrenilirse ve herkes hızla dondurucularını doldurursa, bu heyecanın etkisi tekrar ortaya çıkacak ve ürün daha da azalacak” ifadesini kullandı.
Haberde, ülkede neredeyse her gün gıda ürünleri fiyatlarının yükseldiği haberlerinin geldiği kaydedildi.
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