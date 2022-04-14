https://tr.sputniknews.com/20220414/almanyada-asi-karsiti-querdenker-hareketinin-saglik-bakanini-kacirma-plani-ortaya-cikarildi-1055557357.html

Almanya'da aşı karşıtı Querdenker hareketinin sağlık bakanını kaçırma planı ortaya çıkarıldı

Almanya'da aşı karşıtı Querdenker hareketinin sağlık bakanını kaçırma planı ortaya çıkarıldı

Koronavirüsün yalan olduğu düşüncesini yayan, pandemi kısıtlamaları ve aşı kampanyasını protesto eden Querdenker hareketinin pandemi döneminde sık sık ölüm... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T13:37+0300

2022-04-14T13:37+0300

2022-04-14T13:37+0300

dünya

almanya

karl lauterbach

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Almanya'da pandemi önlemleri ve aşı karşıtı protestolarda şiddet olayları çıkarmasıyla tanınan 'Querdenker' (Aykırı Düşünenler) hareketinin Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırma planının ortaya çıkarıldığı açıklandı.Koblenz'deki başsavcılık 12 erkek ve kadın hakkında soruşturma yürüttüğünü, zanlıların devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemi ve başka suç eylemleri planladıklarını duyurdu. Buna göre Querdenker bağlantılı 'Vereinte Patrioten' (Birleşik Vatanseverler) isimli sohbet grubunun ülke çapında elektrik kesintisini tetiklemek için güç kaynağı tesislerini yok etme planları yaptı. Ortaya çıkacak kaosu 'Almanya'daki demokratik sistemi devirmek ve iktidarı ele geçirmek için kullanmayı' amaçlayan grup, 'Klabautermann' adını verdikleri bir eylemle de korumalarını etkisiz hale getirerek Sağlık Bakanı Lauterbach'ı kaçırmayı planladı.Bu kapsamda Korona-Protesto Sahnesi ve Reich Yurttaş Hareketi ile ilişkilendirilen 55, 54, 50, 42 ve 41 yaşlarındaki 12 Alman hakkında suçlama hazırlandı.Düzenlenen baskınlarda silah, mühimmat, nakit para, külçe altın ve gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND), Querdenker'i Aralık 2020’den beri aşırı sağcı ve anti-semitist propaganda yaptığı iddiasıyla gözlem altında tutuyor. İki yıla yakın bir süredir gelenekselleşen şekilde pazartesi akşamları gösteriler düzenleyen harekete, parlamentoda temsil edilen aşırı sağcı-popülist çizgideki parti Almanya için Alternatif (AfD) de destek veriyor.

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almanya, karl lauterbach