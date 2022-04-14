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https://tr.sputniknews.com/20220414/anlasma-imzalandi-ingiltere-duzensiz-gocmenleri-ruandaya-gonderecek--1055553168.html
Anlaşma imzalandı: İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderecek
Anlaşma imzalandı: İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderecek
İngiltere'de hükümet, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada tutulmasını içeren... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:11+0300
2022-04-14T12:11+0300
dünya
ingiltere
ruanda
göçmen
kaçak göçmen
anlaşma
sterlin
gönderme
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkeye kaçak geçiş yollarla gelen ve özellikle bekar erkeklerin yer aldığı göçmen grubunu Ruanda'ya yerleştirmeyi içeren anlaşmayı imzalamak üzere Afrika ülkesine ziyarette bulundu. Patel, burada Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme neticesinde 120 milyon sterlinlik göçmen anlaşması imzalandı. Anlaşmanın ardından açıklama yapan Biruta, "Ruanda, Birleşik Krallık ile sığınmacı ve göçmenlere ev sahipliği yapmayı ve onlara ikamet etmeleri için yasal yollar sunmayı taahhüt eden bu ortaklığı memnuniyetle karşılıyor" ifadelerini kullandı.Söz konusu anlaşmaya göre Ruanda, düzensiz göçmenler için sorumluluk alacak ve onları bir iltica sürecine sokacak. Bu sürecin sonunda başarılı olanlar, Ruanda'da uzun vadeli bir konaklamaya hakkına sahip olacak.Ruanda hükümeti, göçmenlerin 'Ruanda yasalarına göre tam koruma, istihdama eşit erişim ve sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine kaydolma hakkına' sahip olacağını açıkladı.Mülteci dayanışma ve insan hakları örgütleri ise anlaşmayı 'acımasız' olarak niteledi ve hükümetleri yeniden düşünmeye çağırdı.İngiltere İçişleri Bakanlığı, mevcut iltica yasasının planı uygulamak için yeterli olacağını düşünüyor, ancak programın yasallığı hakkında sorular henüz netlik kazanmış değil.Öte yandan muhalefet, planın yıllık maliyetinin ilk 120 milyon sterlinlik ödemeden çok daha fazla olacağını öne sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/ingiltere-duzensiz-gocmenleri-10-bin-kilometre-uzakliktaki-ruandaya-gonderecek-1055546108.html
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ingiltere, ruanda, göçmen, kaçak göçmen, anlaşma, sterlin, gönderme, bilet

Anlaşma imzalandı: İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderecek

12:11 14.04.2022
© AFP 2022Göçmen - Düzensiz Göçmen - Tekne
Göçmen - Düzensiz Göçmen - Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022
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İngiltere'de hükümet, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada tutulmasını içeren anlaşmayı, Doğu Afrika ülkesiyle imzaladı. Anlaşma için ilk ödeme tutarı ise 120 milyon sterlin olarak belirlendi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkeye kaçak geçiş yollarla gelen ve özellikle bekar erkeklerin yer aldığı göçmen grubunu Ruanda'ya yerleştirmeyi içeren anlaşmayı imzalamak üzere Afrika ülkesine ziyarette bulundu.
Patel, burada Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme neticesinde 120 milyon sterlinlik göçmen anlaşması imzalandı.
Anlaşmanın ardından açıklama yapan Biruta, "Ruanda, Birleşik Krallık ile sığınmacı ve göçmenlere ev sahipliği yapmayı ve onlara ikamet etmeleri için yasal yollar sunmayı taahhüt eden bu ortaklığı memnuniyetle karşılıyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu anlaşmaya göre Ruanda, düzensiz göçmenler için sorumluluk alacak ve onları bir iltica sürecine sokacak. Bu sürecin sonunda başarılı olanlar, Ruanda'da uzun vadeli bir konaklamaya hakkına sahip olacak.
Ruanda hükümeti, göçmenlerin 'Ruanda yasalarına göre tam koruma, istihdama eşit erişim ve sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine kaydolma hakkına' sahip olacağını açıkladı.
Mülteci dayanışma ve insan hakları örgütleri ise anlaşmayı 'acımasız' olarak niteledi ve hükümetleri yeniden düşünmeye çağırdı.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, mevcut iltica yasasının planı uygulamak için yeterli olacağını düşünüyor, ancak programın yasallığı hakkında sorular henüz netlik kazanmış değil.
Öte yandan muhalefet, planın yıllık maliyetinin ilk 120 milyon sterlinlik ödemeden çok daha fazla olacağını öne sürüyor.
Calais göçmen kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
DÜNYA
İngiltere, düzensiz göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderecek
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