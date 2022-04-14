Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220414/avrupa-merkez-bankasi-faizleri-sabit-tuttu-1055563029.html
Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle artan belirsizliğin ortasında, yüksek enflasyona rağmen piyasa... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T16:22+0300
2022-04-14T16:26+0300
ekonomi
euro
avrupa
faiz
ecb
avrupa merkez bankası (ecb)
karar
politika faizi
mevduat faizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054607182_0:89:1201:764_1920x0_80_0_0_a30c58594578a57ac47a54e38ce10826.jpg
ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0.50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te sabit bıraktığı bildirildi.Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının nisanda aylık 40 milyar euro, mayısta aylık 30 milyar euro ve haziranda 20 milyar euro olarak devam ettirileceği belirtilen açıklamada, 3. çeyrekte varlık alımlarının sona erdirileceği kaydedildi.Açıklamada, "ECB Yönetim Kurulu, son toplantısından beri gelen verilerin, Varlık Satın Alma Programı kapsamında net varlık alımlarının 3. çeyrekte tamamlanması gerektiği beklentisini güçlendirdiğine karar verdi" denildi.'Savaş ve buna bağlı belirsizlik, şirketler ve tüketicilerin güvenini büyük ölçüde etkiliyor'Açıklamada, herhangi bir faiz artırımının tahvil alımlarının sona ermesinden bir süre sonra gerçekleşeceğine ilişkin ECB'nin resmi yönlendirmesi sürdürülerek faiz oranlarının 'kademeli' ve 'yavaş' olarak artırılacağı belirtildi."Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı büyük acılara neden oluyor" denilen açıklamada, savaşın Avrupa ekonomisini etkilediği vurgulandı.Açıklamada, "Savaş ve buna bağlı belirsizlik, şirketler ve tüketicilerin güvenini büyük ölçüde etkiliyor. Tedarik kesintileri, yeni malzemelerin ve üretim için malların kıtlığına yol açıyor. Artan enerji ve emtia fiyatları talebi azaltıyor ve üretimi engelliyor" ifadeleri kullanıldı.Çoğu sektörde enflasyon baskılarının yoğunlaştığına vurgu yapılan açıklamada, temelde enerji maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle enflasyonun önemli oranda yükseldiği ve gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceği bildirildi.Öte yandan, ECB, yüzde 2'lik enflasyon hedefi için 2015'ten bu yana yaklaşık 5 trilyon euro'luk kamu ve şirket tahvilleri satın aldı.Analistler, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun, enerji ve emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden olduğunu, bunun da muhtemelen enflasyonu daha da yukarı seviyelere iteceğini vurguladı.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının hanehalkı tasarruflarını tükettiğini belirten analistler, savaşın neden olduğu belirsizliğin şirket yatırımlarının askıya alınmasına ve bankaların kredi şartlarını sıkılaştırmasına sebep olduğunu kaydetti.Piyasada ECB'nin faiz oranları ve varlık programının toplam büyüklüğünde bir değişlik yapması beklenmiyordu. ECB'nin kararı, Euro Bölgesi'nde martta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların bu yıl ECB'den en azından 70 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.ECB, yüksek enflasyonun 2022'de düşmesini öngörürken, çok sayıda ekonomist ise savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları sonucu enflasyonun daha uzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor.Öte yandan, ECB, mart toplantısında varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/avrupa-merkez-bankasi-enflasyon-yakin-gelecekte-yuksek-kalacak-1053839756.html
https://tr.sputniknews.com/20220413/rusyaya-yonelik-ambargo-avrupa-birligi-ve-nato-hatadan-donmezse-yikima-ugrarlar-1055535124.html
https://tr.sputniknews.com/20220413/abden-ukraynaya-500-milyon-euro-ek-yardim-paketi-onaylandi-1055541348.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054607182_0:0:1019:764_1920x0_80_0_0_c5fe66833d7e972e6aafbc18ea502b51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
euro, avrupa, faiz, ecb, avrupa merkez bankası (ecb), karar, politika faizi, mevduat faizi

Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu

16:22 14.04.2022 (güncellendi: 16:26 14.04.2022)
© REUTERS / Kai PfaffenbachAvrupa Merkez Bankası - ECB
Avrupa Merkez Bankası - ECB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Abone olTelegram
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle artan belirsizliğin ortasında, yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.
ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0.50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te sabit bıraktığı bildirildi.
Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının nisanda aylık 40 milyar euro, mayısta aylık 30 milyar euro ve haziranda 20 milyar euro olarak devam ettirileceği belirtilen açıklamada, 3. çeyrekte varlık alımlarının sona erdirileceği kaydedildi.
Açıklamada, "ECB Yönetim Kurulu, son toplantısından beri gelen verilerin, Varlık Satın Alma Programı kapsamında net varlık alımlarının 3. çeyrekte tamamlanması gerektiği beklentisini güçlendirdiğine karar verdi" denildi.

'Savaş ve buna bağlı belirsizlik, şirketler ve tüketicilerin güvenini büyük ölçüde etkiliyor'

Açıklamada, herhangi bir faiz artırımının tahvil alımlarının sona ermesinden bir süre sonra gerçekleşeceğine ilişkin ECB'nin resmi yönlendirmesi sürdürülerek faiz oranlarının 'kademeli' ve 'yavaş' olarak artırılacağı belirtildi.
Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
EKONOMİ
Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon yakın gelecekte yüksek kalacak
14 Şubat, 23:43
"Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı büyük acılara neden oluyor" denilen açıklamada, savaşın Avrupa ekonomisini etkilediği vurgulandı.
Açıklamada, "Savaş ve buna bağlı belirsizlik, şirketler ve tüketicilerin güvenini büyük ölçüde etkiliyor. Tedarik kesintileri, yeni malzemelerin ve üretim için malların kıtlığına yol açıyor. Artan enerji ve emtia fiyatları talebi azaltıyor ve üretimi engelliyor" ifadeleri kullanıldı.
Çoğu sektörde enflasyon baskılarının yoğunlaştığına vurgu yapılan açıklamada, temelde enerji maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle enflasyonun önemli oranda yükseldiği ve gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, ECB, yüzde 2'lik enflasyon hedefi için 2015'ten bu yana yaklaşık 5 trilyon euro'luk kamu ve şirket tahvilleri satın aldı.
Rusya - buğday - ithalat - ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
GÖRÜŞ
Rusya’ya yönelik ambargo: ‘Avrupa Birliği ve NATO hatadan dönmezse yıkıma uğrarlar’
Dün, 17:49
Analistler, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun, enerji ve emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden olduğunu, bunun da muhtemelen enflasyonu daha da yukarı seviyelere iteceğini vurguladı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının hanehalkı tasarruflarını tükettiğini belirten analistler, savaşın neden olduğu belirsizliğin şirket yatırımlarının askıya alınmasına ve bankaların kredi şartlarını sıkılaştırmasına sebep olduğunu kaydetti.
Piyasada ECB'nin faiz oranları ve varlık programının toplam büyüklüğünde bir değişlik yapması beklenmiyordu. ECB'nin kararı, Euro Bölgesi'nde martta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların bu yıl ECB'den en azından 70 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.
ECB, yüksek enflasyonun 2022'de düşmesini öngörürken, çok sayıda ekonomist ise savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları sonucu enflasyonun daha uzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor.
Öte yandan, ECB, mart toplantısında varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini açıklamıştı.
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
Ukrayna krizi
AB’den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketi onaylandı
Dün, 21:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала