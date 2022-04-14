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https://tr.sputniknews.com/20220414/avukatlik-kanununda-degisiklik-teklifi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi-1055568008.html
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
TBMM Adalet Komisyonu'nda, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T19:05+0300
2022-04-14T19:07+0300
türkiye
yargı
avukatlık kanunu
komisyon
stajyer
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Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Bu kişiler, staj süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini de kullanabilecek. Talep halinde ilgili birimlerce ücretsiz izin verilecek.Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.Teklifle adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirleniyor. Buna göre, ödenekten gönderilen paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlamada öncelikle her baroya 5 temel puan verilecek. Bu temel puana ilave edilecek puanlar, baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınarak belirlenecek. Baroya kayıtlı olan her 50 üye avukat için bir puan; il nüfusu esas alınarak her 5 bin nüfus için bir puan belirlenerek baronun puanına eklenecek.Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220413/avukatlik-kanununda-degisiklik-teklifi-adalet-komisyonunda-1055540085.html
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yargı, avukatlık kanunu, komisyon, stajyer

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

19:05 14.04.2022 (güncellendi: 19:07 14.04.2022)
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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TBMM Adalet Komisyonu'nda, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.
Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Bu kişiler, staj süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini de kullanabilecek. Talep halinde ilgili birimlerce ücretsiz izin verilecek.
Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.
Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.
Teklifle adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirleniyor. Buna göre, ödenekten gönderilen paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlamada öncelikle her baroya 5 temel puan verilecek. Bu temel puana ilave edilecek puanlar, baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınarak belirlenecek. Baroya kayıtlı olan her 50 üye avukat için bir puan; il nüfusu esas alınarak her 5 bin nüfus için bir puan belirlenerek baronun puanına eklenecek.
Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
TÜRKİYE
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonu'nda
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