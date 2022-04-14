https://tr.sputniknews.com/20220414/avusturya-basbakani-istanbul-sureci-ukraynada-baris-icin-en-iyi-sans-1055572961.html

Avusturya Başbakanı: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans

Avusturya Başbakanı: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T22:42+0300

2022-04-14T22:42+0300

2022-04-14T22:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

türkiye

recep tayyip erdoğan

karl nehammer

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Başbakan Nehammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.Nehammer, Avusturya’nın aktif tarafsızlık politikasıyla her daim barışa katkıda bulunacağını da vurguladı.Nehammer'ın Kiev ve Moskova ziyaretleriBaşbakan Nehammer, 9 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunmuş, Buça başta olmak üzere savaşın yaşandığı yerlerde gözlem yapma imkanı bulmuştu.Nehammer, Kiev ziyareti sonrasında 11 Nisan’da Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmiş, ikili görüşmenin zorlu geçtiğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220414/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-telefonda-gorustu-1055568782.html

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ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, recep tayyip erdoğan, karl nehammer