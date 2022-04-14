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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/avusturya-basbakani-istanbul-sureci-ukraynada-baris-icin-en-iyi-sans-1055572961.html
Avusturya Başbakanı: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans
Avusturya Başbakanı: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T22:42+0300
2022-04-14T22:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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recep tayyip erdoğan
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Başbakan Nehammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.Nehammer, Avusturya’nın aktif tarafsızlık politikasıyla her daim barışa katkıda bulunacağını da vurguladı.Nehammer'ın Kiev ve Moskova ziyaretleriBaşbakan Nehammer, 9 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunmuş, Buça başta olmak üzere savaşın yaşandığı yerlerde gözlem yapma imkanı bulmuştu.Nehammer, Kiev ziyareti sonrasında 11 Nisan’da Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmiş, ikili görüşmenin zorlu geçtiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-telefonda-gorustu-1055568782.html
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ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, recep tayyip erdoğan, karl nehammer

Avusturya Başbakanı: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans

22:42 14.04.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERKarl Nehammer, Viyana, Avusturya
Karl Nehammer, Viyana, Avusturya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." dedi.
Başbakan Nehammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.
Nehammer, Avusturya’nın aktif tarafsızlık politikasıyla her daim barışa katkıda bulunacağını da vurguladı.

Nehammer'ın Kiev ve Moskova ziyaretleri

Başbakan Nehammer, 9 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunmuş, Buça başta olmak üzere savaşın yaşandığı yerlerde gözlem yapma imkanı bulmuştu.
Nehammer, Kiev ziyareti sonrasında 11 Nisan’da Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmiş, ikili görüşmenin zorlu geçtiğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü
19:35
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