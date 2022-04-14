https://tr.sputniknews.com/20220414/bae-ermenistan-suudi-arabistan-israil-ve-misir-normallesme-icin-sira-suriyeye-gelecek-mi-1055549747.html

BAE, Ermenistan, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır: Normalleşme için sıra Suriye’ye gelecek mi?

BAE, Ermenistan, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır: Normalleşme için sıra Suriye’ye gelecek mi?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ermenistan, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır… Bölge ülkeleri ile normalleşme süreçlerini başarıyla sürdüren Türkiye’nin masaya... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T09:39+0300

2022-04-14T09:39+0300

2022-04-14T09:39+0300

görüş

türkiye

bae

suriye

suudi arabistan

dışişleri bakanlığı

israil

recep tayyip erdoğan

mevlüt çavuşoğlu

abd

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Türkiye’nin komşularıyla ve Körfez ülkeleri ile gerilimli süren ilişkileri son dönemde atılan adımlar ile yerini normalleşme ve işbirliğine bıraktı. BAE ve Suudi Arabistan’la ekonomik ilişkiler, İsrail ve Mısır’la Doğu Akdeniz ve doğalgaz kaynakları, Ermenistan’la da sınırların açılması ve Kafkasya’da istikrar boyutundaki adımlar öne çıkan konular oluyor.Daha önce BAE ile karşılıklı ziyaretler ve anlaşmalar olmuştu. Normalleşme süreci özel temsilciler üzerinden yürütülen Ermenistan’la süreç devam ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Antalya Diplomasi Forumu’na katılarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmüştü. Şimdi takvimde yeni adımlar var. Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bu ay içinde İsrail bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de bulunması enerji boyutundan ihtimal dahilinde bulunuyor. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin yakın bir zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği öngörülüyor.Suriye’de ise Arap Baharı’nın uzantısı olarak görülen 2011 yılı mart ayında başlayan iç kargaşa ile Türkiye’nin bu konuda izlediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı politikalar ilişkilerde bir düğüme yol açtı. Türkiye, 911 kilometre kara sınırına sahip olduğu Suriye’nin ilişkileri birçok krizle karşı karşıya kaldı. Suriye sahası savaş alanına döndü, iki ülke defalarca savaşın eşiğine geldi. Bugün gelinen süreçte ise Türkiye, Rusya ve İran’ın öncülüğündeki Astana süreci ateşkes getirse de Fırat’ın doğusunda ABD’nin desteklediği PKK/YPG terör örgütünün hakimiyeti ve İdlib bölgesinde radikal terör örgütlerinin varlığı sürüyor.Suriye ile de normalleşme adımı atılmalı mı?Suriye iç savaşından kaynaklı yaklaşık 5 milyon mülteciyi ülkesine almak zorunda kalan Türkiye’nin Suriye konusunda en büyük endişeleri arasında İdlib bölgesinden gelecek yeni bir göç dalgası tehlikesi bulunuyor.Bugüne kadar Şam yönetimi ile istihbarat düzeyinde temaslar olduğu ortaya çıksa da bir ilerleme olduğu görünmüyor.Peki; Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’la hızlı adımlarla normalleşme sürecine giren Türkiye, bölgede ilişkilerinin kötü kaldığı tek ülke Suriye ile de bu adımı atmalı mı?‘Türkiye’nin önceliği, Suriye yönetiminin değişmesi değil, kendi ulusal güvenliği oldu’Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Sputnik için yaptığı değerlendirmede, “Şam ile gerilim yaşayan ülkeler iletişim kurarken biz neden kurmayalım?” değerlendirmesinde bulundu. Bozkurt, şunları söyledi:‘Şam ile gerilim yaşayan ülkeler iletişim kurarken biz neden kurmayalım?’Ankara’nın Suriye’deki çözümde demokratik katılımı esas alan bir çizgi izlediğini ifade eden Bozkurt, “Şam ve Moskova ise daha güvenlik perspektifli bakış açısına sahip. Bölge ülkeleriyle yeni bir dönem başlatılırken, geçmişte Şam ile gerilim yaşayan ülkeler iletişim kurarken biz neden kurmayalım? Bu mümkündür. Ancak burada sadece Ankara’dan adım beklemek haksızlık olur. PYD/YPG terör örgütüne karşı mücadelede ve demokratik haklar vs. gibi konularda verilecek garantiler bu iletişimin önünü açabilir” diye de ekledi.‘Sürecin başlangıcı için arabulucu ülkeler girişimde bulunabilir’Yakın dönemde Suriye hükümeti, BAE ve Mısır’la ilişkileri normalleştirmeye başladı. Ülkeler arasında üst düzeyde temaslar arttı. Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin de böyle bir ivme kazanması bekleniyor. Gazeteci-Yazar Bozkurt, Türkiye-Suriye arasındaki ilişkilerin arabulucular yoluyla kurulabileceğini söylüyor:Şam’la kurulacak masa mülteci sorununu çözer mi?Bugün Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında da sayıları 5 milyona yaklaşan Suriyeli mülteciler konusu geliyor. Türkiye’nin Şam yönetimi ile anlaşması durumunda Suriyeli mülteciler konusunda da çözüm sağlanıp sağlanamayacağını da değerlendiren Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:‘ABD’nin bölgede sıkıştırılması için bölge güçlerinin ortak hareket etmesi zorunlu’Peki, Suriye’de kalıcı çözüm nasıl sağlanır? Bozkurt, bu konuda ise “PYD/YPG terör örgütünün, işgal ettiği alanlardan temizlenmesinin önündeki engel bu terör örgütünü müttefiki/kara gücü olarak gören ve binlerce TIR’lık silah, mühimmat, araç gereç gönderen ABD’dir. ABD’nin bölgede sıkıştırılması için bölge güçlerinin ortak hareket etmesi zorunlu. Bu nedenle Rusya, Suriye, İran’ın da Türkiye’ye destek vermesi zorunlu. Eğer görüntüde Türkiye’ye destek verip, arka kapıda PYD/YPG ile farklı pazarlıklara girişilirse, buradan kazançlı çıkacak tek ülke ABD olacaktır. Bölge ülkeleri bu konuda yanlış yapmazsa, bu koordinasyon Suriye’deki terörün varlığını bitirmede etkili olur” yorumunda bulundu.

bae

suriye

suudi arabistan

israil

şam

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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türkiye, bae, suriye, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, israil, recep tayyip erdoğan, mevlüt çavuşoğlu, abd, hulusi akar, şam