https://tr.sputniknews.com/20220414/bagdatta-akaryakit-krizi-yasaniyor-1055546231.html
Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor
Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, aniden yaşanan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T01:52+0300
2022-04-14T01:52+0300
2022-04-14T01:53+0300
dünya
irak
bağdat
akaryakıt
benzin
kriz
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Bağdat’taki akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için araç sahipleri uzun kuyruklar oluştururken, emniyet güçleri sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim yaptı.Irak Petrol Bakanlığı, yaşanan krize karşı hükümete bağlı ve özel benzin istasyonlarının 24 saat açık olacağını duyurdu.Irak’ın güney kentlerinin yanı sıra petrol zengini Kerkük şehrinde de son dönemde akaryakıt krizi yaşanıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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irak, bağdat, akaryakıt, benzin, kriz
Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor
01:52 14.04.2022 (güncellendi: 01:53 14.04.2022) Abone ol
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, aniden yaşanan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
Bağdat’taki akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için araç sahipleri uzun kuyruklar oluştururken, emniyet güçleri sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim yaptı.
Irak Petrol Bakanlığı, yaşanan krize karşı hükümete bağlı ve özel benzin istasyonlarının 24 saat açık olacağını duyurdu.
Irak’ın güney kentlerinin yanı sıra petrol zengini Kerkük şehrinde de son dönemde akaryakıt krizi yaşanıyor.