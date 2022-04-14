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https://tr.sputniknews.com/20220414/bagdatta-akaryakit-krizi-yasaniyor-1055546231.html
Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor
Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, aniden yaşanan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T01:52+0300
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dünya
irak
bağdat
akaryakıt
benzin
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Bağdat’taki akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için araç sahipleri uzun kuyruklar oluştururken, emniyet güçleri sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim yaptı.Irak Petrol Bakanlığı, yaşanan krize karşı hükümete bağlı ve özel benzin istasyonlarının 24 saat açık olacağını duyurdu.Irak’ın güney kentlerinin yanı sıra petrol zengini Kerkük şehrinde de son dönemde akaryakıt krizi yaşanıyor.
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irak, bağdat, akaryakıt, benzin, kriz

Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor

01:52 14.04.2022 (güncellendi: 01:53 14.04.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, aniden yaşanan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
Bağdat’taki akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için araç sahipleri uzun kuyruklar oluştururken, emniyet güçleri sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim yaptı.
Irak Petrol Bakanlığı, yaşanan krize karşı hükümete bağlı ve özel benzin istasyonlarının 24 saat açık olacağını duyurdu.
Irak’ın güney kentlerinin yanı sıra petrol zengini Kerkük şehrinde de son dönemde akaryakıt krizi yaşanıyor.
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