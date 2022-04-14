https://tr.sputniknews.com/20220414/bakan-cavusoglu--tum-zorluklara-ragmen-bir-ateskes-ihtimali-var-1055552327.html

Bakan Çavuşoğlu: Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes ihtimali var

Bakan Çavuşoğlu: Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes ihtimali var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna kriziyle ilgili "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes ihtimali var" dedi. "Liderlerin Türkiye'de görüşmesi, Putin'in... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T11:37+0300

2022-04-14T11:37+0300

2022-04-14T12:09+0300

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna

rusya

ateşkes

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşında NTV canlı yayında soruları yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu, "Tarafların basına yansıttığı olumsuz hava ile bize söyledikleri arasında farklar var. Temkinli iyimserliğimiz devam ediyor. Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes ihtimali var" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'de buluşup buluşmayacağına dair soruya Çavuşoğlu, "İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor" derken, "Görüşme Putin'in evet demesine bağlı" diye konuştu.'Dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz'Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi."Birleşmiş Milletler'i reforme etmemiz lazım" diyen Bakan, "Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak" ifadelerini kullandı.F-16 satışıTürkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık verilmesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Mektubu olumlu anlamda önemsiyoruz. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. Kongre'yi ikna edecek olan Biden yönetimidir" dedi.Mevlüt Çavuşoğlu, "18 Mayıs'ta Washington'da Blinken ile görüşeceğiz" derken, "ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız" diye konuştu.'Soğuk savaş belirtileri görüyoruz'Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir soğuk savaş belirtileri gördüklerini söylerken, "Biz ilkeli dış politika izlemeye devam edeceğiz. Eleştirenler bile denge politikasının önemini gördü" ifadelerini kullandı.İsrail ziyareti ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı, "Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Çavuşoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:"Sorun uzadıkça çözümü daha zor hale geliyor. Antalya’da başlayan çabalarımızın önemli ölçüde faydasını masada gördük. İstanbul’daki toplantı her iki tarafında söylediği gibi en anlamı ilerleme kaydedilen müzakere idi. Sahada da Rusya'nın Kiev ve çevresinden çekildiğini gördük. Tabii herkes buna temkinli yaklaştı.Buça ve diğer bölgelerden gelen görüntüler atmosferi değiştirdi. Rusya'nın farklı açıklamaları oldu. Müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi.Tarafların basına yansıttığı olumsuz hava ile bize söyledikleri arasında farklar var. Temkinli iyimserliğimiz devam ediyor. Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes ihtimali var."'Çözüm için çaba sarf ediyoruz'Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi."Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'dan sivillerin tahliyeleri ile ilgili açıklamada bulundu."Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik" şeklinde konuştu.Çavuşoğlu, Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktardı.

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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna, rusya, ateşkes