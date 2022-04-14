Bakan Koca: Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını ele alacağız

© İHA / UTKU ŞİMŞEK FAHRETTİN KOCA © İHA / UTKU ŞİMŞEK

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak" açıklamasında bulundu.