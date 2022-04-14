https://tr.sputniknews.com/20220414/bakan-koca-okullarimiz-basta-olmak-uzere-maske-uygulamasini-ele-alacagiz-1055560891.html
Bakan Koca: Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını ele alacağız
Bakan Koca: Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını ele alacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T15:28+0300
2022-04-14T15:28+0300
2022-04-14T15:28+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050414290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99102412aa8a0d25f59b125856a1d687.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050414290_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_824897ec58cd255b87c9d2f2f517aacf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca
Bakan Koca: Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını ele alacağız
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak" açıklamasında bulundu.