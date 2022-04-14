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Bakan Koca: Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını ele alacağız
Bakan Koca: Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını ele alacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
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Bakan Koca: Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını ele alacağız

15:28 14.04.2022
© İHA / UTKU ŞİMŞEK FAHRETTİN KOCA
FAHRETTİN KOCA - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© İHA / UTKU ŞİMŞEK
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak" açıklamasında bulundu.
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