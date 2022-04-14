https://tr.sputniknews.com/20220414/bakan-soylu-ibb-teftisi-sorusturmasi-devam-ediyor-1055571648.html

Bakan Soylu: İBB teftişi soruşturması devam ediyor

Bakan Soylu: İBB teftişi soruşturması devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik teftişe ilişkin, "Bu konuda gerekli soruşturma devam ediyor. Elbette ki... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T21:47+0300

2022-04-14T21:47+0300

2022-04-14T21:59+0300

türkiye

süleyman soylu

afad

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.İBB'ye yönelik teftişin tamamlanıp tamamlanmadığının sorulması üzerine Soylu, kanuna uygun olmayan, kamunun tespit ettiği durumların yanı sıra İçişleri Bakanlığı'na vatandaşlardan da yüzlerce ihbar ve şikayet geldiğini belirtti.Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün gelen ihbar ve şikayetlerin gerçeğe uygun olup olmadığını değerlendirmekle görevli olduğunu ifade eden Soylu, bu görevi hukukun ölçüleri çerçevesinde kamu ve millet adına yerine getirdiklerini söyledi.Bu görevin bugün başlamadığını, bugün de sona ermeyeceğini vurgulayan Soylu, belediyelerle, valilikler ve ilgili kurumlarla alakalı gelen taleplerin soruşturmaya dönüp dönmeyeceğinin, gerçeklikle ilgisinin olup olmadığına bağlı bulunduğunu kaydetti.Buna da ilgili mahalli idareler kontrolörlerinin veya mülkiye müfettişlerinin, mahallinde ise valilikler ve ilgili kaymakamlıklar tarafından görevlendirilenlerin karar verebileceğini aktaran Soylu, "Bu konuda gerekli soruşturma devam ediyor. Elbette ki hassasiyetler hukuk ölçüsünde yürüyecek hassasiyetlerdir. Önümüzdeki günlerde bunlar tamamlanacak. Zamanı bittiğinde de bu kamuoyuyla, nereden sonra, savcılığa tebliğ edildikten sonra, oradan takip etme imkanı olacaktır" diye konuştu.'Türkiye için çok gecikmiş bir soru, çok gecikmiş bir karardır'Dokunulmazlığı kaldırılan ve aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in halen bulunamadığı belirtilerek yöneltilen soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, sizin büyükelçiler söyleminiz üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Memnuniyet duyarım. Türkiye önümüzdeki günlerde bu konularda çok yeni şeyler duyar" karşılığını verdi.

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süleyman soylu, afad, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)