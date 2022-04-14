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https://tr.sputniknews.com/20220414/bakanlar-tarimsal-uretim-ve-enerji-giderleri-icin-bir-araya-geldi-1055566689.html
Bakanlar 'tarımsal üretim ve enerji giderleri' için bir araya geldi
Bakanlar 'tarımsal üretim ve enerji giderleri' için bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarıyla tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T18:11+0300
2022-04-14T18:14+0300
ekonomi
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.Nebati, "Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük. Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile Güneş Enerjisi Santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" açıklamasında bulundu.
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nureddin nebati

Bakanlar 'tarımsal üretim ve enerji giderleri' için bir araya geldi

18:11 14.04.2022 (güncellendi: 18:14 14.04.2022)
© Twitter/Nureddin NebatiHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Twitter/Nureddin Nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarıyla tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.
Nebati, "Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük. Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile Güneş Enerjisi Santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" açıklamasında bulundu.
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