https://tr.sputniknews.com/20220414/bakanlar-tarimsal-uretim-ve-enerji-giderleri-icin-bir-araya-geldi-1055566689.html

Bakanlar 'tarımsal üretim ve enerji giderleri' için bir araya geldi

Bakanlar 'tarımsal üretim ve enerji giderleri' için bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarıyla tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T18:11+0300

2022-04-14T18:11+0300

2022-04-14T18:14+0300

ekonomi

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.Nebati, "Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük. Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile Güneş Enerjisi Santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" açıklamasında bulundu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati