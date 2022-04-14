https://tr.sputniknews.com/20220414/bankalarin-kredi-hacmi-55-trilyon-lira-oldu-1055559687.html
Bankaların kredi hacmi 5.5 trilyon lira oldu
Bankaların kredi hacmi 5.5 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 317 milyon lira artarak 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liraya çıktı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:52+0300
2022-04-14T14:52+0300
2022-04-14T14:52+0300
ekonomi
banka
kredi
kredi kartı
kredi borcu
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Nisan itibarıyla 22 milyar 317 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 489 milyar 951 milyon liradan 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liraya yükseldi.Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 52 milyar 7 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0.9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 17 milyar 941 milyon lira oldu.Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Nisan itibarıyla 4 milyar 368 milyon lira artışla 807 milyar 93 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 313 milyar 641 milyon lirası konut, 15 milyar 98 milyon lirası taşıt ve 478 milyar 354 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 806 milyon lira artarak 754 milyar 338 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0.6 düşüşle 231 milyar 407 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 93 milyar 608 milyon lirası taksitli, 137 milyar 799 milyon lirası taksitsiz oldu.
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banka, kredi, kredi kartı, kredi borcu
Bankaların kredi hacmi 5.5 trilyon lira oldu
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 317 milyon lira artarak 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liraya çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Nisan itibarıyla 22 milyar 317 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 489 milyar 951 milyon liradan 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 52 milyar 7 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0.9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 17 milyar 941 milyon lira oldu.
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Nisan itibarıyla 4 milyar 368 milyon lira artışla 807 milyar 93 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 313 milyar 641 milyon lirası konut, 15 milyar 98 milyon lirası taşıt ve 478 milyar 354 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 806 milyon lira artarak 754 milyar 338 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0.6 düşüşle 231 milyar 407 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 93 milyar 608 milyon lirası taksitli, 137 milyar 799 milyon lirası taksitsiz oldu.