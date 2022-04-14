https://tr.sputniknews.com/20220414/besiktasli-futbolcu-montero-trafik-kazasi-gecirdi-1055555185.html
Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi
Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi
Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi. Montero ve ailesinin sağlık durumu iyi. İspanyol futbolcu, takımla birlikte antrenmana katıldı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:47+0300
2022-04-14T12:47+0300
2022-04-14T13:06+0300
spor
beşiktaş
trafik kazası
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Olay Beykoz Acarkent’te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, seyir halindeyken kaza yaptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada Montero’nun hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir Tesisleri'ne götürüldü. Montero’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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beşiktaş, trafik kazası
Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi
12:47 14.04.2022 (güncellendi: 13:06 14.04.2022) Abone ol
Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi. Montero ve ailesinin sağlık durumu iyi. İspanyol futbolcu, takımla birlikte antrenmana katıldı.
Olay Beykoz Acarkent’te saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, seyir halindeyken kaza yaptı.
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada Montero’nun hafif yaralandığı öğrenildi.
Kaza sonrası Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir Tesisleri'ne götürüldü. Montero’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.