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Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi
Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi
Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi. Montero ve ailesinin sağlık durumu iyi. İspanyol futbolcu, takımla birlikte antrenmana katıldı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:47+0300
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spor
beşiktaş
trafik kazası
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Olay Beykoz Acarkent’te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, seyir halindeyken kaza yaptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada Montero’nun hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir Tesisleri'ne götürüldü. Montero’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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beşiktaş, trafik kazası

Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi

12:47 14.04.2022 (güncellendi: 13:06 14.04.2022)
© FotoğrafMontera
Montera - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Fotoğraf
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Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi. Montero ve ailesinin sağlık durumu iyi. İspanyol futbolcu, takımla birlikte antrenmana katıldı.
Olay Beykoz Acarkent’te saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, seyir halindeyken kaza yaptı.
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada Montero’nun hafif yaralandığı öğrenildi.
Kaza sonrası Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir Tesisleri'ne götürüldü. Montero’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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