https://tr.sputniknews.com/20220414/besiktasli-futbolcu-montero-trafik-kazasi-gecirdi-1055555185.html

Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi

Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi

Beşiktaşlı futbolcu Montero, trafik kazası geçirdi. Montero ve ailesinin sağlık durumu iyi. İspanyol futbolcu, takımla birlikte antrenmana katıldı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T12:47+0300

2022-04-14T12:47+0300

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spor

beşiktaş

trafik kazası

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Olay Beykoz Acarkent’te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, seyir halindeyken kaza yaptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada Montero’nun hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir Tesisleri'ne götürüldü. Montero’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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beşiktaş, trafik kazası