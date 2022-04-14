https://tr.sputniknews.com/20220414/blinken-ukrayna-konusunda-destek-almak-icin-abu-dabi-veliaht-prensinden-ozur-diledi-1055562613.html
'Blinken, Ukrayna konusunda destek almak için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür diledi'
'Blinken, Ukrayna konusunda destek almak için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür diledi'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Husilerin saldırılarına yeterince tepki vermedikleri için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür dilediği iddia edildi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T16:22+0300
2022-04-14T16:22+0300
2022-04-14T16:25+0300
ukrayna krizi
abd
abu dabi
axios
ukrayna
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053491707_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_198c1ff2b9cff479cdb87327dca26dde.jpg
Axios’un kaynaklara dayandırdığı haberne göre Blinken mart sonunda Fas’ta Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyd ile gerçekleşen görüşme sırasında ABD’nin uzun süre Husilerin saldırılarına tepki vermediğini itiraf ederek bundan dolayı özür diledi. Haberde, Washington’ın böylelikle Ortadoğu ülkelerinden Ukrayna konusunda destek almayı umduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, gazeteye açıklamasında, ayrıntı vermeyi reddetti ama haberi de yalanlamadı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mart sonunda, ABD ve Arnavutluk’un Ukrayna tasarısıyla ilgili oylamada, Çin ve Hindistan’la beraber çekimser oy kullanmıştı.
abu dabi
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053491707_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_23a341da1522fb6a0562cff3242f3441.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abu dabi, axios, ukrayna, antony blinken
'Blinken, Ukrayna konusunda destek almak için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür diledi'
16:22 14.04.2022 (güncellendi: 16:25 14.04.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Husilerin saldırılarına yeterince tepki vermedikleri için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür dilediği iddia edildi. Axios sitesinin haberine göre amaç, Ortadoğu ülkelerinden Ukrayna konusunda destek almak.
Axios’un kaynaklara dayandırdığı haberne göre Blinken mart sonunda Fas’ta Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyd ile gerçekleşen görüşme sırasında ABD’nin uzun süre Husilerin saldırılarına tepki vermediğini itiraf ederek bundan dolayı özür diledi.
Haberde, Washington’ın böylelikle Ortadoğu ülkelerinden Ukrayna konusunda destek almayı umduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, gazeteye açıklamasında, ayrıntı vermeyi reddetti ama haberi de yalanlamadı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mart sonunda, ABD ve Arnavutluk’un Ukrayna tasarısıyla ilgili oylamada, Çin ve Hindistan’la beraber çekimser oy kullanmıştı.