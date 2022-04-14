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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/blinken-ukrayna-konusunda-destek-almak-icin-abu-dabi-veliaht-prensinden-ozur-diledi-1055562613.html
'Blinken, Ukrayna konusunda destek almak için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür diledi'
'Blinken, Ukrayna konusunda destek almak için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür diledi'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Husilerin saldırılarına yeterince tepki vermedikleri için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür dilediği iddia edildi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T16:22+0300
2022-04-14T16:25+0300
ukrayna krizi
abd
abu dabi
axios
ukrayna
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Axios’un kaynaklara dayandırdığı haberne göre Blinken mart sonunda Fas’ta Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyd ile gerçekleşen görüşme sırasında ABD’nin uzun süre Husilerin saldırılarına tepki vermediğini itiraf ederek bundan dolayı özür diledi. Haberde, Washington’ın böylelikle Ortadoğu ülkelerinden Ukrayna konusunda destek almayı umduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, gazeteye açıklamasında, ayrıntı vermeyi reddetti ama haberi de yalanlamadı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mart sonunda, ABD ve Arnavutluk’un Ukrayna tasarısıyla ilgili oylamada, Çin ve Hindistan’la beraber çekimser oy kullanmıştı.
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abd, abu dabi, axios, ukrayna, antony blinken

'Blinken, Ukrayna konusunda destek almak için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür diledi'

16:22 14.04.2022 (güncellendi: 16:25 14.04.2022)
© REUTERS / Susan WalshABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Susan Walsh
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Husilerin saldırılarına yeterince tepki vermedikleri için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür dilediği iddia edildi. Axios sitesinin haberine göre amaç, Ortadoğu ülkelerinden Ukrayna konusunda destek almak.
Axios’un kaynaklara dayandırdığı haberne göre Blinken mart sonunda Fas’ta Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyd ile gerçekleşen görüşme sırasında ABD’nin uzun süre Husilerin saldırılarına tepki vermediğini itiraf ederek bundan dolayı özür diledi.
Haberde, Washington’ın böylelikle Ortadoğu ülkelerinden Ukrayna konusunda destek almayı umduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, gazeteye açıklamasında, ayrıntı vermeyi reddetti ama haberi de yalanlamadı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mart sonunda, ABD ve Arnavutluk’un Ukrayna tasarısıyla ilgili oylamada, Çin ve Hindistan’la beraber çekimser oy kullanmıştı.
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