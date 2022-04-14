https://tr.sputniknews.com/20220414/blinken-ukrayna-konusunda-destek-almak-icin-abu-dabi-veliaht-prensinden-ozur-diledi-1055562613.html

'Blinken, Ukrayna konusunda destek almak için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür diledi'

'Blinken, Ukrayna konusunda destek almak için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür diledi'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Husilerin saldırılarına yeterince tepki vermedikleri için Abu Dabi Veliaht Prensi’nden özür dilediği iddia edildi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T16:22+0300

2022-04-14T16:22+0300

2022-04-14T16:25+0300

ukrayna krizi

abd

abu dabi

axios

ukrayna

antony blinken

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Axios’un kaynaklara dayandırdığı haberne göre Blinken mart sonunda Fas’ta Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyd ile gerçekleşen görüşme sırasında ABD’nin uzun süre Husilerin saldırılarına tepki vermediğini itiraf ederek bundan dolayı özür diledi. Haberde, Washington’ın böylelikle Ortadoğu ülkelerinden Ukrayna konusunda destek almayı umduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, gazeteye açıklamasında, ayrıntı vermeyi reddetti ama haberi de yalanlamadı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mart sonunda, ABD ve Arnavutluk’un Ukrayna tasarısıyla ilgili oylamada, Çin ve Hindistan’la beraber çekimser oy kullanmıştı.

abu dabi

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abd, abu dabi, axios, ukrayna, antony blinken