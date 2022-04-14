https://tr.sputniknews.com/20220414/brezilyada-mesale-alayi-1055571120.html

Brezilya'da 'Meşale Alayı'

Brezilya'da 'Meşale Alayı'

Brezilya'nın Goias eyaletindeki Goias kentinde Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya nedeniyle Kutsal Hafta alayı düzenlendi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

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Katolikler, Kutsal Hafta boyunca kutlanan Fogareu'nun Alayı olarak bilinen Meşale Alayı'na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı.Katılımcılar, tövbekarlığı temsil eden, kukuleta ile yüzleri örtülmüş kıyafetlerle, ilk dönem Hristiyanları canlandıran gruplar, meşale alayına eşlik etti.

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brezilya, meşale, yürüyüş, paskalya, katolik