https://tr.sputniknews.com/20220414/brezilyada-mesale-alayi-1055571120.html
Brezilya'da 'Meşale Alayı'
Brezilya'da 'Meşale Alayı'
Brezilya'nın Goias eyaletindeki Goias kentinde Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya nedeniyle Kutsal Hafta alayı düzenlendi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T21:30+0300
2022-04-14T21:30+0300
2022-04-14T21:31+0300
dünya
brezilya
meşale
yürüyüş
paskalya
katolik
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Katolikler, Kutsal Hafta boyunca kutlanan Fogareu'nun Alayı olarak bilinen Meşale Alayı'na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı.Katılımcılar, tövbekarlığı temsil eden, kukuleta ile yüzleri örtülmüş kıyafetlerle, ilk dönem Hristiyanları canlandıran gruplar, meşale alayına eşlik etti.
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brezilya, meşale, yürüyüş, paskalya, katolik
Brezilya'da 'Meşale Alayı'
21:30 14.04.2022 (güncellendi: 21:31 14.04.2022) Abone ol
Brezilya'nın Goias eyaletindeki Goias kentinde Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya nedeniyle Kutsal Hafta alayı düzenlendi.
Katolikler, Kutsal Hafta boyunca kutlanan Fogareu'nun Alayı olarak bilinen Meşale Alayı'na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı.
Katılımcılar, tövbekarlığı temsil eden, kukuleta ile yüzleri örtülmüş kıyafetlerle, ilk dönem Hristiyanları canlandıran gruplar, meşale alayına eşlik etti.