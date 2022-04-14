CANLI BLOG | Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, hükümlülerden oluşan üç yeni tabur kurdu

Avustralya, Gazprom dahil 14 Rus şirketine yeni yaptırımlar uyguladı

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın (DFAT) internet sitesinde yer alan güncellenmiş yaptırım listesine göre, Gazprom, Transneft, Rostelecom, RusHydro dahil olmak üzere 14 Rus şirketine yeni yaptırımlar uyguladı.

Listeye göre Kamaz, United Shipbuilding Corporation, Sevmash, Alrosa, Sovcomflot, Rus Demiryolları ve diğer şirketlere de kısıtlamalar getirildi.