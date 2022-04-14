CANLI BLOG | Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, hükümlülerden oluşan üç yeni tabur kurdu

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü harekata dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Mizintsev, Kiev rejiminin Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni ulusal taburun oluşumunu tamamladığını söyledi. Duma’nın Başkanı Volodin, Ukrayna’da gözaltına alınan muhalif lider Medvedçuk’un başına bir şeyin gelmesi durumunda cevabını Zelenskiy’in vereceğini belirtti.
06:16 14.04.2022
Avustralya, Gazprom dahil 14 Rus şirketine yeni yaptırımlar uyguladı
Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın (DFAT) internet sitesinde yer alan güncellenmiş yaptırım listesine göre, Gazprom, Transneft, Rostelecom, RusHydro dahil olmak üzere 14 Rus şirketine yeni yaptırımlar uyguladı.
Listeye göre Kamaz, United Shipbuilding Corporation, Sevmash, Alrosa, Sovcomflot, Rus Demiryolları ve diğer şirketlere de kısıtlamalar getirildi.
06:14 14.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, “Kiev rejimi, Alekseyevskaya ve 43. Ceza İnfaz Kurumu’ndaki ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumlardan oluşan üç yeni ulusal taburun (Slabojanşina, Harkovşina-1 ve Harkovşina-2) oluşumunu tamamladı” dedi.
Mizintsev ayrıca, Ukraynalı neo-Nazilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Volnovaha yerleşimine bağlı Nikolskoye köyünde bulunan Nikolo-Vasilyevskiy Manastırı'ndaki 450 sivilin çıkışına izin vermediğini söyledi.
Duma Başkanı Volodin: Medvedçuk’un başına bir şey gelirse cevabını Zelenskiy verecek
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna’da gözaltına alınan muhalif lider Viktor Medvedçuk’un başına bir şeyin gelmesi durumunda cevabını Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in vereceğini belirtti.
Volodin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Viktor Medvedçuk’un başına bir şey gelirse cevabını Zelenskiy vermek zorunda olacak” diye yazdı.
Gözaltına alınan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım istedi.