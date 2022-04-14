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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/canli-blog-ukrayna-disisleri-almanyayla-iliskileri-kotulestirme-niyetimiz-yok-1055563689.html
CANLI BLOG| Ukrayna Dışişleri: Almanya'yla ilişkileri kötüleştirme niyetimiz yok
CANLI BLOG| Ukrayna Dışişleri: Almanya'yla ilişkileri kötüleştirme niyetimiz yok
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyaret talebinin geri çevrilmesi ve bu durumun ülkede hoş karşılanmamasının ardından Ukrayna tarafından da durumla ilgili... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG| Ukrayna Dışişleri: Almanya'yla ilişkileri kötüleştirme niyetimiz yok

17:04 14.04.2022
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyaret talebinin geri çevrilmesi ve bu durumun ülkede hoş karşılanmamasının ardından Ukrayna tarafından da durumla ilgili açıklama geldi.
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona ilişkin detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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CANLI | Ruslara Times New Roman ve Ariel fontlarını kullanma yasağı
06:10
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Ukrayna Dışişleri: Almanya'yla ilişkileri kötüleştirme niyetimiz yok
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Kiev'de ağırlamanın reddedilmesi kararının değerlendirileceğini söyledi.
Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'nın Almanya'ya büyük saygısı var. İkili ilişkileri germeye veya kötüleştirmeye niyetimiz yok. Bu durumun diplomatik kanallardan çözüleceğinden ve diplomatik ilişkilere zarar vermeyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.
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