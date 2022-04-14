CANLI BLOG| Ukrayna Dışişleri: Almanya'yla ilişkileri kötüleştirme niyetimiz yok

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona ilişkin detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyaret talebinin geri çevrilmesi ve bu durumun ülkede hoş karşılanmamasının ardından Ukrayna tarafından da durumla ilgili açıklama geldi.
18:06 14.04.2022
17:37 14.04.2022
16:57 14.04.2022
Ukrayna Dışişleri: Almanya'yla ilişkileri kötüleştirme niyetimiz yok
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Kiev'de ağırlamanın reddedilmesi kararının değerlendirileceğini söyledi.
Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'nın Almanya'ya büyük saygısı var. İkili ilişkileri germeye veya kötüleştirmeye niyetimiz yok. Bu durumun diplomatik kanallardan çözüleceğinden ve diplomatik ilişkilere zarar vermeyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.