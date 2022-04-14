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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Man Adası' açıklaması: Asla susmayacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Man Adası' açıklaması: Asla susmayacağım
Kılıçdaroğlu, “Bir ülkeyi yöneten kişinin ailesinin, devlete vergi vermemek için Man Adası’nda şirket kurması, Türkiye’ye para transferi yapması kabul... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T07:49+0300
2022-04-14T07:49+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
man adası
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık" demişti.Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, ‘’Bir ülkeyi yöneten kişinin ailesinin, devlete vergi vermemek için Man Adası’nda şirket kurması, Türkiye’ye para transferi yapması asla kabul edilemez. Devletin harcamalarını ve halka sunulacak hizmetleri finanse etmek üzere vatandaştan vergi istiyorsun, bunun için yasa çıkarıyorsun; ancak vergi cennetlerinden para transfer edip, vergi ödememenin yollarını arayan yakınlarına ortam hazırlıyorsun” dedi. 2006’da çıkarılan Kurumlar Vergisi Yasası’na dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bununla “Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemelerde Stopaj Uygulaması” konusunun düzenlendiğini belirterek bunun uygulanmadığını vurguladı.Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:“Çünkü uygulanması için, Erdoğan’ın imzasıyla, “Vergi Cennetleri” listesinin yayımlanması gerekiyor. Bu listenin yayımlanmaması sadece Erdoğan ailesine değil, uyuşturucu ve insan kaçakçılarına da hizmet ediyor. Hem vergi vermemelerini hem de yasadışı yollarla elde ettikleri paraları aklamalarını sağlıyor. Bir ülkeyi yöneten kişi, kendi ülkesine bile isteye böyle bir kötülük yapar mı? Bu kötülük karşısında benim susmam mümkün mü? Asla! Ayrıca, benim sözlerimin tamamı belgelere dayanıyor. Zaten Yargıtay da kararında ‘sözlerimin olgusal dayanaklarının olduğunu’ söyleyerek bunu kabul ediyor. Dahası Yargıtay benim açıklamam için, ‘bu açıklamada kamu yararı var’ diyor, daha ne desin?”
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kemal kılıçdaroğlu, man adası

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Man Adası' açıklaması: Asla susmayacağım

07:49 14.04.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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Kılıçdaroğlu, “Bir ülkeyi yöneten kişinin ailesinin, devlete vergi vermemek için Man Adası’nda şirket kurması, Türkiye’ye para transferi yapması kabul edilemez” dedi ve “vergi cennetlerine yapılan ödemelerde stopaj uygulaması” konusunun düzenlendiğine dikkat çekti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık" demişti.
Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, ‘’Bir ülkeyi yöneten kişinin ailesinin, devlete vergi vermemek için Man Adası’nda şirket kurması, Türkiye’ye para transferi yapması asla kabul edilemez. Devletin harcamalarını ve halka sunulacak hizmetleri finanse etmek üzere vatandaştan vergi istiyorsun, bunun için yasa çıkarıyorsun; ancak vergi cennetlerinden para transfer edip, vergi ödememenin yollarını arayan yakınlarına ortam hazırlıyorsun” dedi.
2006’da çıkarılan Kurumlar Vergisi Yasası’na dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bununla “Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemelerde Stopaj Uygulaması” konusunun düzenlendiğini belirterek bunun uygulanmadığını vurguladı.
Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:
“Çünkü uygulanması için, Erdoğan’ın imzasıyla, “Vergi Cennetleri” listesinin yayımlanması gerekiyor. Bu listenin yayımlanmaması sadece Erdoğan ailesine değil, uyuşturucu ve insan kaçakçılarına da hizmet ediyor. Hem vergi vermemelerini hem de yasadışı yollarla elde ettikleri paraları aklamalarını sağlıyor. Bir ülkeyi yöneten kişi, kendi ülkesine bile isteye böyle bir kötülük yapar mı? Bu kötülük karşısında benim susmam mümkün mü? Asla! Ayrıca, benim sözlerimin tamamı belgelere dayanıyor. Zaten Yargıtay da kararında ‘sözlerimin olgusal dayanaklarının olduğunu’ söyleyerek bunu kabul ediyor. Dahası Yargıtay benim açıklamam için, ‘bu açıklamada kamu yararı var’ diyor, daha ne desin?”
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