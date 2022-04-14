https://tr.sputniknews.com/20220414/cinde-250-milyon-yillik-ihtiyozor-iskeleti-bulundu-1055554776.html
Çin'de 250 milyon yıllık 'ihtiyozor' iskeleti bulundu
Çin'de 250 milyon yıllık 'ihtiyozor' iskeleti bulundu
Çin'de araştırmacılar yaklaşık 250 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen deniz sürüngeninin kalıntılarını ortaya çıkardı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:30+0300
2022-04-14T12:30+0300
2022-04-14T12:31+0300
iskelet
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055554751_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b21b781da7611a92a5101fd06e05f8fd.jpg
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CTGN) haberine göre, Vuhan'daki Çin Coğrafi Bilimler Üniversitesi araştırmacıları, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde Yunanca ‘balık kertenkelesi’ anlamına gelen ‘ihtiyozor’ türünde bir canlının iskeletini buldu.Erken Triyasik döneme ait iskeletin, varlığı daha önce bilinmeyen ihtiyozor biçimli bir deniz sürüngeni olduğu belirlendi.Deniz yırtıcısının adı: Baisesaurus robustus‘Baisesaurus robustus’ adı verilen canlının 3 metre boyunda bir deniz yırtıcısı olduğu tahmin ediliyor.Dinozorlar ile aynı dönemde yaşayan ihtiyozorlar yaklaşık 250 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve 90 milyon yıl önce yok olmuştu.İskeletin, türün kökenlerine ve erken oluşum tarihine ışık tutacağı umuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/iskocyada-fosili-bulunan-jurassic-pterozor-dunyanin-en-buyugu--1054154285.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055554751_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_f59ef6a9a41b95f237ecde3f042d8d62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iskelet, çin
Çin'de 250 milyon yıllık 'ihtiyozor' iskeleti bulundu
12:30 14.04.2022 (güncellendi: 12:31 14.04.2022) Abone ol
Çin'de araştırmacılar yaklaşık 250 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen deniz sürüngeninin kalıntılarını ortaya çıkardı.
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CTGN) haberine göre, Vuhan'daki Çin Coğrafi Bilimler Üniversitesi araştırmacıları, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde Yunanca ‘balık kertenkelesi’ anlamına gelen ‘ihtiyozor’ türünde bir canlının iskeletini buldu.
Erken Triyasik döneme ait iskeletin, varlığı daha önce bilinmeyen ihtiyozor biçimli bir deniz sürüngeni olduğu belirlendi.
Deniz yırtıcısının adı: Baisesaurus robustus
‘Baisesaurus robustus’ adı verilen canlının 3 metre boyunda bir deniz yırtıcısı olduğu tahmin ediliyor.
Dinozorlar ile aynı dönemde yaşayan ihtiyozorlar yaklaşık 250 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve 90 milyon yıl önce yok olmuştu.
İskeletin, türün kökenlerine ve erken oluşum tarihine ışık tutacağı umuluyor.