https://tr.sputniknews.com/20220414/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-telefonda-gorustu-1055568782.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T19:35+0300

2022-04-14T19:35+0300

2022-04-14T19:36+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

avusturya

karl nehammer

ukrayna krizi

türkiye

rusya

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyon başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul sürecini desteklemesi sebebiyle Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti. "

türkiye

avusturya

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recep tayyip erdoğan, avusturya, karl nehammer, ukrayna krizi, türkiye, rusya