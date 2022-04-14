https://tr.sputniknews.com/20220414/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-telefonda-gorustu-1055568782.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T19:35+0300
2022-04-14T19:35+0300
2022-04-14T19:36+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
avusturya
karl nehammer
ukrayna krizi
türkiye
rusya
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyon başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul sürecini desteklemesi sebebiyle Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti. "
türkiye
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recep tayyip erdoğan, avusturya, karl nehammer, ukrayna krizi, türkiye, rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü
19:35 14.04.2022 (güncellendi: 19:36 14.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyon başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul sürecini desteklemesi sebebiyle Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti. "