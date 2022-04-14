https://tr.sputniknews.com/20220414/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055549294.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.83 TL’de yer alıyor. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T09:11+0300

2022-04-14T09:11+0300

2022-04-14T09:11+0300

ekonomi

dolar

türk lirası

euro

çeyrek altın

gram altın

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Döviz kurları Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor. Dolar/TL, 14.59 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 15.95'lerde seyrediyor.Dolar endeksi 99.68'de yer alıyor. Euro/dolar paritesi ise 1.0909'dan alıcı buluyor.Gözler Merkez Bankası'ndaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak.Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.Çeyrek altın ne kadar?Salı günü 1.978 dolarda yer alan ons altın dün yükseliş eğilimini sürdürerek 1.977 dolardan işlem gördü.Altının ons fiyatı bugün ise 1.975 dolardan işlem görüyor.Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 926 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.514 lira, Cumhuriyet altını da 6.040 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220413/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055517425.html

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dolar, türk lirası, euro, çeyrek altın, gram altın