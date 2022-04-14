https://tr.sputniknews.com/20220414/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055549294.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.83 TL’de yer alıyor. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T09:11+0300
2022-04-14T09:11+0300
2022-04-14T09:11+0300
ekonomi
dolar
türk lirası
euro
çeyrek altın
gram altın
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Döviz kurları Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor. Dolar/TL, 14.59 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 15.95'lerde seyrediyor.Dolar endeksi 99.68'de yer alıyor. Euro/dolar paritesi ise 1.0909'dan alıcı buluyor.Gözler Merkez Bankası'ndaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak.Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.Çeyrek altın ne kadar?Salı günü 1.978 dolarda yer alan ons altın dün yükseliş eğilimini sürdürerek 1.977 dolardan işlem gördü.Altının ons fiyatı bugün ise 1.975 dolardan işlem görüyor.Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 926 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.514 lira, Cumhuriyet altını da 6.040 liradan satılıyor.
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dolar, türk lirası, euro, çeyrek altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.83 TL’de yer alıyor.
Döviz kurları Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor. Dolar/TL, 14.59 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 15.95'lerde seyrediyor.
Dolar endeksi 99.68'de yer alıyor. Euro/dolar paritesi ise 1.0909'dan alıcı buluyor.
Gözler Merkez Bankası'nda
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak.
Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.
Çeyrek altın ne kadar?
Salı günü 1.978 dolarda yer alan ons altın dün yükseliş eğilimini sürdürerek 1.977 dolardan işlem gördü.
Altının ons fiyatı bugün ise 1.975 dolardan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 926 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.514 lira, Cumhuriyet altını da 6.040 liradan satılıyor.