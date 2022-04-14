https://tr.sputniknews.com/20220414/dso-direktoru-ukrayna-krizi-siyahlara-karsi-onyargiyi-ortaya-koydu-1055545354.html
DSÖ Direktörü: Ukrayna krizi siyahlara karşı önyargıyı ortaya koydu
DSÖ Direktörü: Ukrayna krizi siyahlara karşı önyargıyı ortaya koydu
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ukrayna krizinin beyazlar ve siyahlar arasındaki eşitsizliği gözler önünde serdiğini belirterek, dünyanın Suriye, Yemen... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T00:53+0300
2022-04-14T00:53+0300
2022-04-14T00:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
siyah
beyaz
insanlık
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın, siyah ve beyaz insanları etkileyen acil durumlara eşit şekilde yaklaşmadığını söyledi.Ghebreyesus, yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya yapılan yardımın küçük bir kısmını diğer insani krizlere verildiğini belirtti. Ukrayna'ya yardım etmenin tüm dünyayı etkilediği için çok önemli olduğunu' söyleyen Ghebreyesus, ancak Etiyopya'daki Tigray eyaletinin, Yemen, Afganistan veya Suriye'nin dünyadan aynı ilgiyi görmediğini vurguladı."Dünya gerçekten siyah beyaz hayatlara eşit önemi veriyor mu bilmiyorum" diye soran Ghebreyesus, şunları söyledi:
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ukrayna, ukrayna krizi, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), siyah, beyaz, insanlık
DSÖ Direktörü: Ukrayna krizi siyahlara karşı önyargıyı ortaya koydu
00:53 14.04.2022 (güncellendi: 00:56 14.04.2022) Abone ol
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ukrayna krizinin beyazlar ve siyahlar arasındaki eşitsizliği gözler önünde serdiğini belirterek, dünyanın Suriye, Yemen, Afganistan ve Etiyopya'daki krizleri nasıl görmezden geldiğini anlattı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın, siyah ve beyaz insanları etkileyen acil durumlara eşit şekilde yaklaşmadığını söyledi.
Ghebreyesus, yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya yapılan yardımın küçük bir kısmını diğer insani krizlere verildiğini belirtti. Ukrayna'ya yardım etmenin tüm dünyayı etkilediği için çok önemli olduğunu' söyleyen Ghebreyesus, ancak Etiyopya'daki Tigray eyaletinin, Yemen, Afganistan veya Suriye'nin dünyadan aynı ilgiyi görmediğini vurguladı.
"Dünya gerçekten siyah beyaz hayatlara eşit önemi veriyor mu bilmiyorum" diye soran Ghebreyesus, şunları söyledi:
"Açık sözlü ve dürüst olmalıyım ki dünya, insan ırkına aynı şekilde davranmıyor. Bazıları bazılarından daha eşit. Ve bunu söylemek bana acı veriyor. Çünkü onu görüyorum. Kabullenmesi çok zor ama oluyor.”