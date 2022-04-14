https://tr.sputniknews.com/20220414/dso-direktoru-ukrayna-krizi-siyahlara-karsi-onyargiyi-ortaya-koydu-1055545354.html

DSÖ Direktörü: Ukrayna krizi siyahlara karşı önyargıyı ortaya koydu

DSÖ Direktörü: Ukrayna krizi siyahlara karşı önyargıyı ortaya koydu

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ukrayna krizinin beyazlar ve siyahlar arasındaki eşitsizliği gözler önünde serdiğini belirterek, dünyanın Suriye, Yemen... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T00:53+0300

2022-04-14T00:53+0300

2022-04-14T00:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

siyah

beyaz

insanlık

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın, siyah ve beyaz insanları etkileyen acil durumlara eşit şekilde yaklaşmadığını söyledi.Ghebreyesus, yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya yapılan yardımın küçük bir kısmını diğer insani krizlere verildiğini belirtti. Ukrayna'ya yardım etmenin tüm dünyayı etkilediği için çok önemli olduğunu' söyleyen Ghebreyesus, ancak Etiyopya'daki Tigray eyaletinin, Yemen, Afganistan veya Suriye'nin dünyadan aynı ilgiyi görmediğini vurguladı."Dünya gerçekten siyah beyaz hayatlara eşit önemi veriyor mu bilmiyorum" diye soran Ghebreyesus, şunları söyledi:

ukrayna

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ukrayna, ukrayna krizi, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), siyah, beyaz, insanlık