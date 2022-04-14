https://tr.sputniknews.com/20220414/dugunde-atilan-havai-fisekler-kahvehaneye-girdi-1055550574.html
Düğünde atılan havai fişekler kahvehaneye girdi
Düğünde atılan havai fişekler kahvehaneye girdi
Tekirdağ’da düğünde atılan havai fişeklerin kahvehaneye düşmesi nedeniyle büyük panik yaşandı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T10:13+0300
2022-04-14T10:13+0300
2022-04-14T10:13+0300
yaşam
türkiye
havai fişek
tekirdağ
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Tekirdağ'ı Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede yaklaşık 8 ay önce bir düğün çevresinden havaya havai fişek atıldı. Bir anda yön değiştiren iki adet havai fişek, kahvehanede oturan vatandaşların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, kahvehanedekilerin korkusu ise kameralara yansıdı.Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220228/sakaryada-havai-fisek-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-davada-7-saniga-hapis-cezasi-verildi-1054306661.html
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türkiye, havai fişek, tekirdağ
Düğünde atılan havai fişekler kahvehaneye girdi
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Tekirdağ’da düğünde atılan havai fişeklerin kahvehaneye düşmesi nedeniyle büyük panik yaşandı.
Tekirdağ'ı Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede yaklaşık 8 ay önce bir düğün çevresinden havaya havai fişek atıldı.
Bir anda yön değiştiren iki adet havai fişek, kahvehanede oturan vatandaşların üzerine düştü.
Olayda yaralanan olmazken, kahvehanedekilerin korkusu ise kameralara yansıdı.
Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.