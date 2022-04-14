https://tr.sputniknews.com/20220414/dugunde-atilan-havai-fisekler-kahvehaneye-girdi-1055550574.html

Düğünde atılan havai fişekler kahvehaneye girdi

Düğünde atılan havai fişekler kahvehaneye girdi

Tekirdağ’da düğünde atılan havai fişeklerin kahvehaneye düşmesi nedeniyle büyük panik yaşandı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T10:13+0300

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yaşam

türkiye

havai fişek

tekirdağ

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Tekirdağ'ı Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede yaklaşık 8 ay önce bir düğün çevresinden havaya havai fişek atıldı. Bir anda yön değiştiren iki adet havai fişek, kahvehanede oturan vatandaşların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, kahvehanedekilerin korkusu ise kameralara yansıdı.Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220228/sakaryada-havai-fisek-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-davada-7-saniga-hapis-cezasi-verildi-1054306661.html

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türkiye, havai fişek, tekirdağ