https://tr.sputniknews.com/20220414/elon-musk-twitteri-tamamen-satin-almayi-teklif-etti-1055557685.html
Elon Musk, Twitter'ı tamamen satın almayı teklif etti
Elon Musk, Twitter'ı tamamen satın almayı teklif etti
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ın yönetim kuruluna katılmayacağını söylemesinden birkaç gün sonra şirketin tamamını satın almayı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:44+0300
2022-04-14T13:44+0300
2022-04-14T13:54+0300
elon musk
ekonomi
borsa
twitter
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Yakın zamanda sosyal medya platformu Twitter'ın hissedarları arasına katılan milyarder Elon Musk, şirketin tamamını devralmayı teklif etti.Musk, şirketin hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak üzere borsaya başvuruda bulundu.13 Nisan Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuru yapan Musk, 28 Ocak kapanış fiyatına göre hisse başına 54.20 dolar teklif etti.Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 81 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.Bu ayın başında Musk, Twitter’da yüzde 9.2’lik 'pasif hisse' satın almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220411/elon-musk-twitterin-san-franciscodaki-genel-merkezini-evsiz-barinagina-cevirmek-istiyor-1055457578.html
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elon musk, borsa, twitter
Elon Musk, Twitter'ı tamamen satın almayı teklif etti
13:44 14.04.2022 (güncellendi: 13:54 14.04.2022) Abone ol
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ın yönetim kuruluna katılmayacağını söylemesinden birkaç gün sonra şirketin tamamını satın almayı teklif etti.
Yakın zamanda sosyal medya platformu Twitter'ın hissedarları arasına katılan milyarder Elon Musk, şirketin tamamını devralmayı teklif etti.
Musk, şirketin hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak üzere borsaya başvuruda bulundu.
13 Nisan Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuru yapan Musk, 28 Ocak kapanış fiyatına göre hisse başına 54.20 dolar teklif etti.
Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 81 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Bu ayın başında Musk, Twitter’da yüzde 9.2’lik 'pasif hisse' satın almıştı.